Feijóo propone incrementar hasta las 26 semanas los permisos de paternidad y maternidad para las familias monoparentales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto que se incrementen los permisos de paternidad y maternidad hasta las 26 semanas para las familias monoparentales, una iniciativa enmarcada en el debate abierto entre los 'populares' para hablar de conciliación y de los bajos datos de natalidad en España. En un acto celebrado en la capital aragonesa con motivo del Día del Afiliado del PP en la región, Feijóo se ha comprometido a aumentar las semanas de los permisos de paternidad y maternidad para familias con un solo padre o madre si llega a ser presidente del Gobierno. También ha prometido que se reconozca a este tipo de familias como numerosas y a aumentar la deducciones fiscales por tener hijos hasta los 1.800 euros. "Hay distintos tipos de familia y por eso todas las familias caben en nuestro partido, porque somos un partido popular. En caso de las familias monoparentales, nos comprometemos a incrementar los permisos hasta las 26 semanas", ha afirmado el líder del PP, apelando a que medidas como esta forman parte de "la política útil" que busca "soluciones a los problemas". Feijóo ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "la política no es estar un rato en el Gobierno" y que tampoco es "un pasatiempo", sino más bien "un compromiso diario con los problemas de la gente". Por ello, ha reafirmado la apuesta de su partido dar "los debates de nuestro tiempo", entre ellos la conciliación. "NADIE NOS VA A IMPONER DE QUÉ HABLAR" Sobre su propuesta de concentrar la jornada laboral en cuatro días con horarios de hasta nueve horas y media, el presidente 'popular' ha ironizando con que "algunos" se hayan "molestado" por que su partido haya hecho una propuesta de este tipo. "Sé que ha molestado a algunos que hablemos de conciliación. Tanto les ha molestado que no tienen claros y criticarnos. Y por eso lo hacen las dos cosas a la vez. Tanto les ha molestado que no saben si decir que trabajamos para los empresarios o nos oponemos a ellos", ha declarado Feijóo. Al hilo, ha reivindicado que "nadie" les "va a imponer" de qué pueden hablar en su partido y de qué no pueden hablar. "Tampoco nadie me va a convencer de afrontar los problemas muy complejos con fórmulas muy simplistas, porque eso se lo dejamos al Gobierno de España", ha añadido.

