El Gobierno de Ceuta pide perdón por invitar al 'pequeño Nicolás' a la ciudad

La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha pedido "disculpas públicamente por la invitación al 'pequeño Nicolás'" a la ciudad como participante del evento 'Ceuta Influye', que ha costado al Gobierno 45.000 euros. La iniciativa, desarrollada entre el 11 y el 14 de septiembre, atrajo a 45 'influencers' y managers a la ciudad autónoma, para quienes la Ciudad organizó varias actividades lúdicas e informativas con el fin de mostrarles sus atractivos turísticos y fiscales y que, a su vez, los invitados difundiesen contenido positivo sobre Ceuta en sus redes sociales. El evento con el que el Ejecutivo local ha pretendido "competir con Andorra" y "posicionar Ceuta como destino estratégico" de "nómadas digitales", ha resultado "un absoluto despilfarro de 45.000 euros" para la diputada del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed. La líder del partido localista ha interpelado al Gobierno en la sesión plenaria de este viernes para preguntarle sobre el coste del proyecto, los criterios de selección de los invitados o por qué la fiesta final fue en Marbella pese a que estaba dirigido a promocionar la imagen de Ceuta. "¿A qué sector pertenece el 'pequeño Nicolás'?", ha preguntado Hamed. "Dado que ha habido gran revuelo en redes sociales por la presencia del 'pequeño Nicolás', creo que procede pedir disculpas", ha expresado Chandiramani. Unas horas más tarde, el aludido, Francisco Nicolás Gómez, se ha dirigido a la política ceutí a través de su cuenta de Instagram. "Perdón por todos los platos de jamón y copas que me bebí y que me voy a beber", ha escrito en una 'story'. "Esta señora hubiera preferido otro tipo de invitados que no defiendan a la Nación. Incomoda mi discurso", ha continuado en sus redes sociales. Uno de los argumentos usados por la consejera de Hacienda para justificar el evento se basa en que, según sus cálculos, Ceuta ha llegado "a más de 30 millones de personas", gracias a su difusión en medios de comunicación y redes sociales. "No se lo cree ni usted. ¡Si ninguna de esas personas ha dado difusión a estar en la ciudad! ¿Cómo se atreve a hablar de 30 millones como quien habla de cualquier cosa?", le ha afeado la diputada del MDyC. Chandiramani ha confesado que le "apena" que Hamed denomine la iniciativa como "pufo" ya que "la ciudad no está para tirar recursos económicos". "Pero tenemos que encontrar fórmulas más eficaces para dar a conocer la riqueza que puede dar Ceuta", ha defendido. Para Fatima Hamed "está claro que se ha pagado una fiesta" a un grupo de personas a costa de Ceuta. Ha criticado que la actividad final del evento se llevara a cabo en un 'beach club' de Marbella, con alojamiento incluido. Tras intentar hacer una reserva para este fin de semana en el hotel donde se hospedaron en la Costa del Sol, descubrió el MDyC que la habitación "cuesta por noche unos 700 euros", "lo que cobran algunas familias en un mes".

Compartir nota: Guardar