Sánchez rebaja malestar de Asturias garantizando negociar financiación multilateralmente

Madrid, 27 sep (EFE).- El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha celebrado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha "dado la garantía" de que la reforma del sistema de financiación se negociará de forma multilateral y que el Ejecutivo presentará una propuesta en la que todas las comunidades aumenten sus ingresos.

Barbón, que se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de una financiación singular para Cataluña, ha apuntado a que el presidente "entiende perfectamente" que defienda la posición de Asturias en materia de financiación y ha señalado que no hay "malestar ninguno" entre ambos.

Así lo ha expresado a la salida de su reunión en la Moncloa con Sánchez, al que ha trasladado un documento firmado en 2020 por todos los partidos con representación en Asturias (excepto Vox), en el que expresan una posición común sobre el modelo de financiación que defiende el Principado.

El presidente asturiano ha dicho que Sánchez le ha garantizado que la propuesta que presentará el Gobierno planteará "más recursos en el sistema" para que ninguna "salga perdiendo".

Sobre la posible inclusión del tema de la financiación en la Conferencia de Presidentes centrada en Vivienda que se celebrará previsiblemente en diciembre en Cantabria, Barbón ha dicho que "tiene que hacerse y cerrarse en el Consejo de Política fiscal y financiera".

"La Conferencia de Presidentes no es un órgano para acordar nada relativo a la financiación autonómica, no es su competencia", ha advertido el dirigente asturiano, que ha confirmado que no apoyará esta petición de los presidentes del PP.

También ha criticado que los populares no presenten una propuesta única de modelo de financiación para todas sus comunidades. "El PP no ha sido capaz de presentarla, entre otras razones, porque aquí hay unos debates que son muy territoriales", ha advertido.

Además, ha apostado por un nuevo modelo centrado en "la mejora de los servicios públicos"

Y ha pedido a los populares "reflexionar" sobre su rechazo a la senda del déficit. "Yo pensando en los intereses de Asturias, tengo que pedirle al PP que se siente a negociar esa senda de estabilidad con el Gobierno", ha señalado.

Preguntado por la cesión de la recaudación del IRPF para Cataluña, el presidente de Asturias ha indicado que el Gobierno tiene que precisar si la oferta de recaudación "es solo a Cataluña o es al conjunto de las comunidades autónomas". EFE