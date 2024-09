Albares exige al canciller venezolano información sobre dónde están retenidos los dos españoles

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha exigido este jueves al vicecanciller venezolano, Rander Peña, información sobre los dos españoles detenidos por su presunta implicación en un complot contra el Gobierno de Nicolás Maduro y dónde se encuentran recluidos. Según han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press, Albares ha aprovechado la presencia del vicecanciller venezolano en el desayuno de ministros iberoamericanos organizado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU para tratar personalmente con Peña sobre la situación de los dos españoles. El ministro había indicado previamente que confiaba en poder verse con el canciller venezolano, Yván Gil, esta semana en Nueva York, pero finalmente no se ha concretado un encuentro bilateral y el titular de Exteriores del país caribeño, que ha mantenido numerosos contactos con homólogos de otros países estos días, no ha acudido al desayuno de este jueves. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció el pasado 14 de septiembre el arresto de Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, a quienes vinculó con el CNI y acusó de estar implicados en un complot para asesinar a Maduro y otros altos cargos chavistas. El Gobierno ha negado tajantemente que ambos trabajen para ningún organismo público. Desde entonces, y pese a las reiteradas peticiones por parte del Gobierno español, la última de ellas la víspera por el presidente, Pedro Sánchez, Caracas no ha informado oficialmente sobre la identidad de los dos detenidos, los cargos que se les imputan y dónde se encuentran recluidos. En este sentido, el ministro, que ya habló por teléfono con Gil el pasado 17 de septiembre, ha vuelto a pedir a Peña esta información para que los dos españoles puedan recibir la pertinente asistencia consular y diplomática. CUMBRE IBEROAMERICANA 2026 Por otra parte, Albares ha aprovechado su intervención en el desayuno con los cancilleres iberoamericanos, al que también ha asistido el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, para desgranar los objetivos y prioridades que se marca España de cara a la Cumbre Iberoamericana que acogerá en 2026. El jefe de la diplomacia ha explicado que el Gobierno afronta esta cita, cuyo emplazamiento está aún por decidir, "con el objetivo de reafirmar y consolidar el sistema iberoamericano, identificando nuevas áreas de cooperación" y también "adaptar el sistema a un nuevo contexto mundial en el que la región iberoamericana está llamada a jugar un papel fundamental". El ministro también ha planteado el caso de los dos españoles detenidos por Venezuela durante su participación en un encuentro sobre Venezuela organizado por el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, según han precisado las fuentes. SITUACIÓN EN ORIENTE PRÓXIMO La situación en Oriente Próximo, y más en concreto el conflicto en Gaza y la reciente escalada en Líbano entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, está siendo otro de los temas principales en la agenda del ministro en los contactos que está manteniendo durante esta semana. En este sentido, según fuentes de Exteriores, se ha reunido este jueves con su nuevo homólogo iraní, Abbas Aragchi, a quien ha pedido "contención para evitar una guerra total en la región", habida cuenta que Teherán es el principal respaldo de Hezbolá, y que Irán "no suministre ningún tipo de armamento a Rusia para la guerra de Ucrania". Además de su encuentro la víspera con el máximo responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, Albares también tiene previsto participar hoy en la reunión ministerial sobre dicho organismo organizada por Jordania y Suecia, así como en la Reunión de Alto Nivel sobre Palestina y la solución de dos Estados que dará continuidad a la celebrada el pasado 13 de septiembre en Madrid por el grupo euro-árabe islámico. El jefe de la diplomacia también ha mantenido encuentros con representantes de comunidades judías internacionales, con quienes ha abordado "la importancia de seguir luchando contra el antisemitismo y les ha trasladado el compromiso de España en ello", han precisado las fuentes.

