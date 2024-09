Vox, tras la propuesta de sanción al diputado de MM que simuló disparar: "No se puede tolerar ningún gesto de violencia"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha subrayado que "no se puede tolerar ningún gesto de violencia" e le hemiciclo tras conocerse la propuesta de sanción de 22 días sin sueldo para el diputado de Más Madrid Pablo Padilla que simuló disparar en un Pleno mientras intervenía la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. "Ninguna amenaza a nadie, a nadie. Tampoco la toleraría hacia Más Madrid, y por eso yo me he prestado a testificar en este caso", ha remarcado la portavoz en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha enfatizado en la importancia de que las instituciones "mantengan un tono adecuado". Este miércoles se conocía que la investigación a Padilla por este gesto había resultado en una propuesta de sanción de 22 días sin sueldo al entender la instructora que había cometido un atentado contra la dignidad de la Cámara y la disciplina de los diputados. La Asamblea abría este proceso sancionador el 31 de mayo después de que Vox presentara un escrito haciendo alusión al vídeo que se hizo viral en redes en el que se veía el gesto de Padilla. El PP le acusó de "amenazar" a Ayuso, mientras que él se defendió asegurando que representaba a "los francotiradores israelíes matando 14.000 niños". El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguraba directamente que no podía "seguir ni un minuto más" como parlamentario. Entre las pruebas recabadas por la instructora se encuentran los testimonios de varios diputados sentados en las bancadas de Vox y de PP --las que están frente a Padilla--, entre los que se encuentra la propia Rocío Monasterio. Ahora será la Mesa de la Asamblea la que deberá aprobar o no esta propuesta, previsiblemente en su reunión de este viernes. En el caso de darle luz verde Padilla podría pedir una reconsideración de la decisión que paralizaría 15 días la aplicación de la sanción.

