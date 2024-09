Hoy es noticia en España

CÁNCER MAMA

Aprobada la financiación pública de dos fármacos para el cáncer de mama metastásico

- Victoria, con cáncer de mama metastásico: "Hoy es el día más feliz, por mí y por todas"

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Montero subraya que se puede condonar deuda autonómica y además reformar la financiación

El PP afirma que la financiación singular para Cataluña es "una traición a la convivencia"

Junts y ERC se enzarzan en el Congreso: "Miserable", "chulo de barra"

ESPAÑA MÉXICO

La presencia de Sumar en la toma de posesión de Sheinbaum causa un nuevo roce con el PSOE

Feijóo ve "lógica" la decisión de Sánchez de no acudir a México: "No cabía otra opción"

ESPAÑA VENEZUELA

El PP reafirma su apoyo a Edmundo González reuniendo a la oposición venezolana en Madrid

HUIDA PUIGDEMONT

La Justicia rechaza investigar a Rull y Elena por la no detención de Puigdemont

ATENTADOS CATALUÑA

El Congreso acuerda pedir desclasificar los informes del CNI por los atentados de Cataluña

TRIBUNALES ALVISE

La Audiencia de Sevilla ve un posible delito en Alvise por una foto de la hija de Sánchez

VIVIENDA FINANCIACIÓN

El Gobierno reducirá la financiación a las CCAA que no apliquen la legislación de vivienda

JORNADA LABORAL

Los sindicatos claman ante la CEOE por la reducción de jornada: "Esta batalla está ganada"

JÓVENES INFORMACIÓN

La mayoría de los jóvenes se informa en la tele y las redes y no detecta noticias falsas

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Suspendida la instrucción del Gobierno canario de no acoger menores sin su autorización

SUCESOS PARRICIDIO

Detenido por matar a su madre en As Neves (Pontevedra)

FÚTBOL RACISMO

Un año de prisión y tres sin entrar a los estadios por insultar a Vinicius y Chuwkueze

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

Mike Leigh: "La vida es una comedia, es ridícula. ¿Quién no se ha reído en un funeral?"

Almodóvar afirma que todas sus películas son "políticas" y tienen un mensaje de "libertad"

Y LOS TEMAS DE EFE...

ENTREVISTA | Núria Espert, a los 89 años, suma y sigue: "No quiero volver a hablar de retiradas. Nunca"

Asegura Núria Espert que trabajar es lo que la mantiene viva a sus 89 años, que no le cuesta encontrar papeles interesantes (como el que la reunirá con Mario Gas) y que le siguen emocionando distinciones como la concedida este jueves por la Fundación Mapfre por toda una trayectoria que suma y sigue. Javier Herrero

ENTREVISTA | José María Merino relata en 'Yo y yo en breve' que "la realidad no necesita ser verosímil"

José María Merino defiende en su libro de relatos 'Yo y yo en breve' que "la realidad no necesita ser verosímil" y explora "eso que somos, tan misterioso y extraño que yo todavía a mi edad no he conseguido descifrarlo", confiesa a EFE este leonés de adopción nacido en A Coruña en 1941. Marina Estévez Torreblanca

ENTREVISTA | Ana Guerra: Cuando me llamó Isabel Pantoja, creí que me habían confundido con Ana Mena

Ana Guerra está de celebración por muchos motivos: estrena este viernes nuevo disco, 'Sin final', en el que canta junto a Chenoa, y cuenta los días para su boda en apenas un mes, además de haber recibido una invitación de Isabel Pantoja para cantar con ella en uno de sus conciertos. Javier Herrero

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 17:30 HORAS

POLÍTICA

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene un coloquio por videoconferencia con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, bajo el título '28J: el día que ganó Venezuela'. Ateneo. c/ Prado, 21. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Pamplona.- PARTIDOS PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un acto del PP. Hotel Tres Reyes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Puertollano (Ciudad Real).- TRANSICIÓN LIBRO.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en la presentación del libro 'Un militante de base en (la) transición', de José María Barreda. Museo Cristina García Rodero.

ECONOMÍA

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA CHINA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste a la recepción por el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China. Embajada.

JUSTICIA E INTERIOR

Madrid.- COMISIONES INVESTIGACIÓN.- Reunión para aprobar los planes de trabajo de las comisiones de investigación impulsadas en el Congreso para aclarar la presunta trama parapolicial puesta en marcha durante los gobiernos del PP para atacar al independentismo catalán en la denominada Operación Cataluña, así como la constituida para indagar sobre los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017. Congreso. (Texto)

19:30h.- A Coruña.- JUSTICIA IA.- El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, imparte la conferencia 'Inteligencia artificial y jurisdicción penal: ¿hacia una justicia robótica?'. Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Plaza del Pintor Sotomayor, 1. (Texto) (Foto)

20:00h.- Madrid.- DEFENSA PREMIOS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la ceremonia de entrega de los Premios Armada 2024. Confluencia de la Avd. San Luis, s/n con c/ Arturo Soria, 291.

SOCIEDAD

Córdoba.- CIUDADES PATRIMONIO.- Cerca de 70 ciudades de todo el mundo participan en el XVII Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) que se celebra bajo el lema 'La habitabilidad en los cascos históricos'. Palacio de Congresos.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN MÉXICO.- Fundación Casa de México en España celebra la inauguración de su nueva exposición 'Arte Moderno de México: Colección Blaisten' que será presentada por el comisario de la muestra, Daniel Garza Usabiaga. Alberto Aguilera, 20.

18:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Gala de entrega del Premio Donostia a Pedro Almodóvar. Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Kursaal. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

19:30h.- Sevilla.- PREMIO LARA.- Presentación de la novela ganadora del Premio Fernando Lara, 'Cuando la tormenta pase', de Manel Loureiro. Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla. Plaza de la Contratación, 8. (Texto)

19:30h.- Cáceres.- BLUES CÁCERES.- Presentación oficial del XIII Cáceres Blues Festival 2024, que regresa al casco histórico cacereño del 26 al 29 de septiembre, tras el que se celebrará el concierto inaugural, a cargo de la banda de Nebraska (EEUU) Josh Hoyer & Soul Colossal. Corral de las Cigüeñas. Plaza de Santa María

20:45h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- Pregón inaugural de la 34ª Feria del otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid. Círculo de Bellas Artes.

21:00h.- Madrid.- ROBERTO CARLOS.- Concierto de Roberto Carlos. Wizink Center. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- La bailaora Rafaela Carrasco estrena su nuevo espectáculo, 'Creaviva', en la Bienal de Flamenco. Teatro Central.

