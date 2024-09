Marlaska cree que PP ataca a España al acusar a Interior de coaccionar a Edmundo González

Madrid, 25 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido al PP que pida disculpas por acusar a los servicios exteriores y a las fuerzas de seguridad de coaccionar al dirigente opositor venezolano Edmundo González para que reconociera la victoria de Nicolás Maduro, y ha dicho que con esas acusaciones los populares "atacan" a España.

Marlaska se lo ha exigido en concreto al diputado del PP Carlos Floriano, quien en el pleno del Congreso le ha acusado de "facilitar el trabajo a la dictadura venezolana", y el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, para quien el Gobierno ha sido un "cooperador necesario" en el "golpe de Estado" de Venezuela.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Floriano se ha referido al vídeo donde Edmundo González, exiliado desde el 8 de septiembre en España, denuncia que firmó bajo "coacción" en la residencia del embajador español en Caracas un documento reconociendo la victoria de Nicolás Maduro.

"Es la segunda vez que su ministerio facilita el trabajo a la dictadura venezolana. No sabemos qué tiene usted con ese régimen, pero es un hecho innegable que lo que no permitió la Embajada holandesa, porque no se plegó a facilitar una extorsión, usted lo permitió", le ha reprochado Floriano a Marlaska.

Y ha ido más lejos al señalar que "otorgar el asilo en una embajada española y permitir que sobre quién pide protección se ejerza el chantaje, la amenaza y se le grabe sin su consentimiento no es ayuda humanitaria, es tenderle una trampa".

Por todo ello, Floriano ha pedido al titular de Interior que dijera quién "dio la orden de tenderle la trampa a Edmundo González" o si era el propio Marlaska "el único responsable de armar la mentira y de darle cobertura a la dictadura".

Ante estas acusaciones, el ministro ha censurado a Floriano y a González Pons que hayan "puesto en duda el trabajo extraordinario de nuestros servicios exteriores y el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que prestan la custodia cuando existe el convenio con el país receptor de la Embajada y complementan la seguridad que ya prestan las autoridades locales".

"¿Se da cuenta de la gravedad de lo que usted está refiriendo?", le ha preguntado el ministro al diputado, antes de asegurar que los populares creen que de esta manera atacan al Gobierno, pero lo que hacen es "atacar a España y a sus instituciones, al servicio exterior y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Mientras, Floriano, en su segunda intervención, ha emplazado al ministro a no ser "equidistante entre la dictadura y los perseguidos", y le ha recordado que fue un "referente" de la democracia española, pero "hoy es miembro de un Gobierno connivente con una dictadura". "¿Le merece la pena?", le ha preguntado.

Tras responder que él no vivía de su pasado porque le enseñaron "a trabajar el día a día", Marlaska ha acusado al PP de atacar también a España cuando "ningunean los informes policiales de la UCO cuando no corresponden a sus intereses políticos, cuando ponen en duda el trabajo de la Policía y la de la Guardia Civil y cuando vierten esas calumnias hacia ellos"

"Ustedes están llegando demasiado lejos en el insulto a las instituciones del Estado. A mí me da mucho miedo que puedan estar en el Gobierno", ha concluido. EFE

