CC amenaza al PSOE con "el voto" de Valido si el Gobierno elimina la gratuidad en el transporte público en Canarias

La presidenta del Cabildo de Tenerife y secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC) en la isla, Rosa Dávila, ha advertido este miércoles al PSOE y el Gobierno central del "poder" que tiene el voto de su partido en las Cortes si el Gobierno incumple la 'agenda canaria' y elimina la gratuidad en el transporte público. "Ayer lo hablé con Cristina Valido y lo ejerceremos", ha explicado a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha apuntado que el PSOE no tiene mayoría para gobernar y en la comisión de Presupuestos "hay ocho votos". La presidenta ha precisado que "desafortunadamente" esa es una posición que debería adoptar su formación cuando lo que le "gustaría" es que el Gobierno "fuera sensible" con la importancia que tiene la gratuidad para el desarrollo económico, social y laboral de la isla. En esa línea ha insistido en que para las instituciones canarias la gratuidad "no está en duda" pues ha sido un "salto de titanes" en la mejora de la movilidad en la isla, con un aumento del 45% en el número de pasajeros de la guagua, por ejemplo. "No vamos a permitir que se elimine", ha comentado, subrayando que el hecho de los que PGE se puedan prorrogar "no es óbice" para su eliminación pues este año ya se mantuvo tras la aprobación de un real decreto ley y en las cuentas estatales hay consignados 81 millones para este fin. Ha indicado que esta medida es "indiscutible" para Canarias, una de las comunidades con los salarios más bajos y más alta tasa de pobreza, al tiempo que entiende que la "revolución verde" iniciada en la isla "no se puede quedar a la mitad". "Cuando algo está funcionando no se debería cambiar", ha señalado. Dávila ha comentado igualmente que aún no se ha debatido si el Cabildo sería capaz de sufragar el coste del transporte al 100%, si bien ha recordado que el año pasado, cuanto estaba en duda, llegó a consignar esos fondos. No obstante, ha afirmado que en la corporación no tienen "ninguna notificación firme" de que la medida decae.

