Las Cortes de Aragón proponen evaluar el sistema de atención a menores tutelados

La Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón ha propuesto este martes evaluar el sistema de atención a menores tutelados para reforzar los servicios centrales y provinciales y estudiar las cargas de trabajo. Han aprobado una proposición no de ley de IU al respecto. La propuesta, que ha contado con una enmienda presentada por el Partido Popular que ha sido rechazada, ha sido votada por puntos de los cuales los tres primeros han salido adelante por unanimidad, así como el quinto que ha contado con la abstención de VOX, mientras que el punto cuatro ha decaído con los votos negativos de PP y VOX. Durante su presentación, Álvaro Sanz ha afirmado que "es necesario abordar el déficit estructural de profesionales y para ello hay que hacer un diagnóstico", al tiempo que ha expresado que "no sabemos qué se evalúa y cuáles son las necesidades sobre las que hay que intervenir". Asimismo, ha expresado que "hay que incorporar las cargas de trabajo en el análisis para derivar en unas soluciones útiles". Desde el Partido Popular, Silvia Casas ha expuesto que "ya se están dando los primeros pasos de la evaluación exhaustiva" y ha valorado que resulta necesario "modificar el sistema de protección de la infancia, que está desfasado". La diputada Socialista Pilimar Zamora ha destacado que "el sistema de protección de menores funciona y es adecuado, aunque es necesario reforzarlo con más personal", y ha ensalzado la labor de los profesionales, "los cuales necesitarían mejores condiciones para reducir la rotación de personal". El parlamentario de VOX David Arranz ha manifestado que "debe perfeccionarse el sistema de protección con recursos materiales y humanos contemplando la colaboración público-privada" y ha resaltado que esta colaboración "debe estar sujeta a controles rigurosos". Por parte de CHA, Isabel Lasobras ha subrayado que "para mejorar la atención es necesario hacer un estudio para que sea un sistema público apartado de las externalidades", al tiempo que ha expuesto que "hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para garantizar la continuidad de los proyectos". Por último, la parlamentaria de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha expuesto que "no se puede continuar con la precarización de los trabajadores de este sector" y para ello es necesario "evaluar la situación actual, la cual se lleva años denunciando". COOPERACIÓN ARAGONESA Y ACCIÓN HUMANITARIA En otro orden de cosas, la Comisión de Bienestar Social y Familia de la Cámara autonómica ha rechazado, con el voto en contra de PP y VOX, una moción del PSOE dirigida a instar al Gobierno de Aragón a "aprobar antes de que finalice este periodo de sesiones un nuevo Plan Director de la Cooperación Aragonesa y una nueva Estrategia de Acción Humanitaria y Emergencia en Aragón, considerando que ambas planificaciones finalizaron en 2023, y a financiar de forma estable la cooperación para el desarrollo con el objetivo de destinar el 0,7% del presupuesto a ello". La encargada de defender el texto de impulso ha sido la socialista Pilimar Zamora, quien ha instado a los presentes a "dejar el 2024 como un mal sueño" y "empezar a cumplir a partir de ahora" y "recuperar el plan director de la Cooperación aragonesa". "Sumar sinergias entre todos los actores implicados en la cooperación es fundamental", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar