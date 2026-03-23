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España firma un doblete en pádel en Hong Kong y la pala mira a la vía olímpica

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Hong Kong, 23 mar (EFE).- El pádel español volvió a imponer su ley este domingo en Asia al conquistar los dos títulos principales del FIP Bronze de Hong Kong, en una jornada marcada por el calor y ráfagas de viento donde las parejas nacionales hicieron valer su resiliencia y capacidad de adaptación para confirmar el avance de este popular deporte en el calendario internacional.

En el cuadro femenino, Patricia Araus López volvió a saborear las mieles del triunfo en la metrópolis asiática y encadenó su segundo título en la ciudad al lado de Cristina Carrascosa Cazorla, debutante en la plaza.

La final, disputada en Go Park Sai Sha y condicionada por meteorología complicada en pista abierta, se resolvió con autoridad del dúo español, que superó a la también española Carmen Acoitia Mazo y a la británica Catherine Rose por 6-3 y 6-1, en 68 minutos.

Araus, de 21 años, puso el acento en la gestión emocional y la consistencia en un escenario cambiante.

"Estamos muy felices por la solidez mental que mostramos bajo condiciones tan adversas", señaló, antes de enmarcar el momento del pádel en su proceso de profesionalización, cada vez más exigente en el plano físico y táctico, con el horizonte de Brisbane 2032 como referencia en la aspiración olímpica de la disciplina.

En la final masculina, Pablo Reina Ambel y Héctor Vázquez López firmaron su estreno triunfal como pareja al imponerse a los franceses Julien Seurin y Thomas Vanbauce por 6-4 y 6-4, tras 92 minutos de pulso sostenido.

La dupla sostuvo el intercambio en los tramos decisivos de ambos sets y cerró el encuentro sin ceder una manga.

Más allá del marcador, el torneo dejó como novedad la incorporación de acciones de "juego exterior" en el territorio. Las nuevas instalaciones, adaptadas a estándares internacionales, permitieron ver recuperaciones fuera del 10x20 que ampliaron las posibilidades del juego y la experiencia para el público.

"Sin juego fuera de pista, el espectáculo se resiente; aquí la velocidad de la bola obliga a salir del rectángulo para mantener el punto vivo", analizó Reina al rotativo South China Morning Post tras la entrega de trofeos.

La cita sirvió como termómetro para medir la fiebre por el pádel en Asia, cuya entrada en los Juegos Asiáticos en Japón se perfila como el catalizador definitivo.

La organización destacó que el 20 % de los inscritos procedían de la región administrativa especial y de China continental, logrando un sorprendente 40 % de ellos acceder a las rondas finales.

Con este éxito de participación y nivel técnico, la excolonia británica ya prepara la celebración de un torneo FIP Padel Gold el próximo mes de octubre, en línea con el crecimiento del pádel en Asia en los últimos años. EFE

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