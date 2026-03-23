Semana estelar en El Hormiguero: del fenómeno Omar Montes a Carmen Maura y la gran final de El Desafío

Pablo Motos, en el programa 3.000 de 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La nueva semana de El Hormiguero llega cargada de nombres propios y grandes reclamos para la audiencia. Tras un cierre especialmente emotivo con la visita de Rodolfo Sancho, que regresó al plató dos años después del duro episodio familiar que marcó su vida, el asesinato de su hijo al médico Edwin Arrieta, el programa de Pablo Motos vuelve a apostar por una combinación infalible: entretenimiento, actualidad y rostros muy conocidos.

Y eso que la semana acabó por todo lo alto, pues el actor acudió junto a Megan Montaner para presentar la nueva temporada de Entre tierras, en una entrevista cargada de emoción que simbolizó, en cierta forma, su regreso a la normalidad. Pero ahora, el foco cambia y se posa sobre una nueva tanda de invitados que promete dar mucho que hablar.

Lunes 23 de marzo - Omar Montes

Omar Montes en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La semana arranca con uno de los personajes más carismáticos del panorama musical actual: Omar Montes. El artista visitará el programa para presentar su último lanzamiento, una colaboración con Juan Magán que reinterpreta uno de los temas más icónicos del panorama dance.

Además de la música, Montes también hablará de su faceta empresarial, consolidada en los últimos años y que le ha convertido en algo más que un fenómeno viral.

Martes 24 de marzo - Carmen Maura

Carmen Maura en el programa 'El Hormiguero'. (flickr)

El martes será el turno de una auténtica leyenda del cine español: Carmen Maura. La intérprete llega al plató para presentar Calle Málaga, su nueva película, que se estrenará en cines el próximo 1 de abril.

En este proyecto, Maura da vida a una mujer española residente en Tánger cuya vida cambia radicalmente tras una decisión familiar inesperada. Una historia cargada de emociones que, sin duda, dará pie a una de las entrevistas más interesantes de la semana.

Mércoles 25 de marzo - Javier Cámara y Alexandra Jiménez

Javier Cámara en 'El Hormiguero'. (atresplayer)

El miércoles llega con doble visita: Javier Cámara y Alexandra Jiménez. Ambos actores presentan 53 Domingos, una comedia dirigida por Cesc Gay que se estrenará en Netflix el 27 de marzo.

La película gira en torno a una reunión familiar que, lo que comienza como un encuentro cordial, termina derivando en un caos lleno de humor y situaciones inesperadas. La química entre ambos promete trasladarse también al plató.

Jueves 26 de marzo - Finalistas de ‘El Desafío’

Los concursantes y el jurado de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

Para cerrar la semana, el jueves estará marcado por la expectación televisiva con la visita de los finalistas de El Desafío. Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo acudirán al programa en la víspera de la gran final de su sexta edición. Una visita que servirá como antesala de uno de los momentos más esperados por los seguidores del formato, cuyo último programa se emite este próximo viernes 27 de marzo.

Con esta combinación de música, cine y televisión, El Hormiguero vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los programas más influyentes del prime time español. Una semana pensada para enganchar al espectador noche tras noche y generar conversación mucho más allá de la pantalla.