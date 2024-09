Sumar reclama a Junts apoyar el techo de gasto para "enmendar" su deriva en el Congreso y dar más recursos a Cataluña

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado a Junts que apoye la senda del techo de gasto, cuya votación será este jueves en el Congreso, para "enmendar" su decisión de tumbar la proposición de ley sobre limitar el alquiler de temporada y propiciar una mejora de recursos para las comunidades autónomas, incluida Cataluña. En rueda de prensa en el 'Espacio Rastro' de Madrid, ha rechazado especular con el impacto de un posible rechazo a la senda de déficit con las opciones de sacar nuevos Presupuestos Generales del Estado, dado que el éxito de esa negociación dependerá de las propuestas que se articulen en las nuevas cuentas públicas. De hecho, el socio minoritario del Ejecutivo se ha afanado en las últimas semanas a resaltar que el no del Congreso al techo de gasto no afecta a la voluntad de presentar nuevos Presupuestos Generales, algo a lo que está decidido el Ejecutivo de coalición. JUNTS PUEDE DEJAR DE HACER "POLÍTICA PEQUEÑA" Desde Sumar son conscientes de que la votación del techo de gasto se antoja difícil, dado que los neoconvergentes ya votaron en contra en el primer intento para sacarlo adelante, pero Urtasun ha apelado a que Junts puede demostrar ahora su responsabilidad y altura de miras, en vez de limitarse solo a la "política pequeña". "Junts puede enmendar el error que cometió votando en contra de la tramitación de la propuesta de la ley de vivienda. Puede enmendar su error, esta vez sí, votando a favor de los intereses de la ciudadanía del país y de una mayor financiación para el conjunto de comunidades autónomas, especialmente Cataluña", ha enfatizado el también ministro de Cultura durante su comparecencia. Es más, ha advertido a este grupo parlamentario que votar en contra del techo de gasto es hacerlo a una mejora de recursos de 11.500 millones más para las administraciones territoriales y, específicamente, de 500 millones extra para Cataluña. "Esperemos que el Congreso esté a la altura", ha remachado Urtasun para ahondar en su mensaje reivindicativo a Junts de la forma "más positiva" posible. LA REUNIÓN ENTRE PSOE Y PUIGDEMONT DEBEN VALORARLA ELLOS Por otro lado, Urtasun ha rehusado valorar la reunión del pasado viernes en Suiza de una delegación del PSOE, encabezada por el secretario de Organización Santos Cerdán, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, para agregar que Sumar solo comenta los contactos que protagoniza la formación y quien deben dar cuentas de ese encuentro son los participantes del mismo. El portavoz de Sumar, de todas formas, ha recalcado que están intensificando los contactos con socios parlamentarios con el inicio de este curso político y fuentes de la formación desgranan que los contactos con el grupo que dirige Mirian Nogueras son frecuentes, así como también con la dirección de Junts en Cataluña. HABRÁ UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LIMITAR EL ALQUILER DE TEMPORADA Por otro lado, Urtasun ha proclamado que su formación volverá a insistir para que el Congreso se pronuncie sobre la limitación del alquiler de temporada, donde de nuevo Junts podrá tener una segunda oportunidad para apoyar la medida. En el horizonte, por ejemplo, está una enmienda registrada por Sumar a la Ley de eficiencia judicial y protección de los consumidores para regular el alquiler vacacional, que deberá votarse cuando se someta a consideración la ponencia y que podría darse en octubre. Asimismo, ha remarcado que el rechazo a la proposición de ley para limitar esta movilidad de alquiler no es un golpe a una formación política concreta, en referencia a la suya, o al Gobierno sino al conjunto de la ciudadanía. De hecho, ha remarcado que Junts hizo un cambio de última hora al pasar de la abstención al voto en contra sin dar explicaciones convincentes para ello. Mientras, Sumar ha fijado como una prioridad en la negociación presupuestaria, que será primero con el PSOE a nivel del Gobierno y luego con aliados parlamentarios, en lograr que la vivienda sea una prioridad en las cuentas públicas con la mayor ambición posible. Mejorar el acceso a la vivienda, según ha relatado, es "imprescindible" y ha vuelto a defender la propuesta de Sumar de condicionar las ayudas estatales en vivienda a las comunidades autónomas con la aplicación de la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas de vivienda, pues las autonomías del PP deben asumir su responsabilidad en vez de rechazar aplicar este instrumento. También ha respondido al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tildó de "extremas" las propuesta de Sumar sobre vivienda que lo extremo en este país es dejar muchas familias "sin acceso" a un piso. Cuestionado sobre el debate de alianzas en la izquierda alternativa que se organizará en las fiestas del PCE, Urtasun ha manifestado que es un diálogo que organiza esta formación y que no valorarán posturas antes de que se produzca.

Compartir nota: Guardar Nuevo