Feijóo expone hoy en el Comité Ejecutivo del PP sus prioridades para el nuevo curso, con el foco en la conciliación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desgranará este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido sus prioridades para el nuevo curso político, con el foco puesto en la "alternativa social" que el PP quiere desplegar en el Parlamento a través de leyes como la de Conciliación, una norma que va a registrar este mes de septiembre, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Se trata de la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en este periodo de sesiones y encima de la mesa estarán otros asuntos de actualidad, como las medidas migratorias que defiende el PP tras el pacto sellado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, o la defensa de una negociación multilateral en financiación autonómica. De hecho, ante esa ronda de contactos que ha iniciado Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, desde 'Génova' ya avisan al Gobierno que no logrará "dividir" a los 'barones' del PP, que le van a demandar un trato "justo y solidario" con la financiación. "Que Sánchez pierda ya toda la esperanza de chantajes y sobornos", resumió el pasado viernes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo. Los 'populares' recuerdan que Feijóo y todos sus presidentes autonómicos rubricaron el pasado 6 de septiembre un documento en el que se comprometen a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto" y condenan "totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda". El PP nacional considera que lo que debe hacer Pedro Sánchez es convocar la Conferencia de Presidentes, que no se reúne desde marzo de 2022, y así lo volverá a defender Feijóo ante el Comité Ejecutivo del PP. "Sánchez no quiere una reunión de todos juntos porque le devoran", sentencian en el equipo del líder del PP. UNA LEY DE CONCILIACIÓN En su intervención de este lunes, Feijóo pondrá el acento en la agenda social que quiere desplegar el Grupo Popular en este periodo de sesiones, según han señalado a Europa Press fuentes del partido. Una de esas medidas será la Ley de Conciliación que el PP quiere registrar este mes. "Para aquellas personas que quieren ser padres o madres no hay nada mejor que hace seis años en conciliación o en vivienda", sentencian en Génova, que dice que buscarán recoger esa "frustración colectiva" ante la falta de políticas concretas de la izquierda. Feijóo ya anunció esta semana que la Ley de Conciliación del PP incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles y ha planteado que el 50% lo financie el Estado, aportando 2.000 millones de euros, y el otro 50% las comunidades autónomas. Otra de las medidas de esa ley será favorecer la reincorporación de la mujer al mundo laboral tras una baja por maternidad, a través de incentivos a las empresas y de exenciones fiscales a las trabajadoras autónomas En el PP destacan además que por fin haya un acuerdo para una Ley de mejora de la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), tras el acuerdo sellado esta semana entre todos los grupos parlamentarios. Feijóo ya celebró hace unos días haber contribuido a que la Ley ELA vaya a aprobarse pronto: "Por una vida digna hasta el último aliento". LA POLÍTICA MIGRATORIA Y VENEZUELA Feijóo aprovechará además para poner el foco en la inmigración y dará cuenta de la gira que ha iniciado para buscar una "alianza europea" contra la inmigración ilegal y que ya le ha llevado a reunirse en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Se trata de dos países que, según el PP, están gestionando la inmigración "mucho mejor" que el Gobierno español. Además, esta semana está prevista una nueva reunión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, tras la que mantuvieron el pasado 12 de agosto y en la que alcanzaron un "principio de acuerdo", según los 'populares'. El PP está dispuesto a sentarse de nuevo con el ministro Torres para buscar una solución al problema migratorio y la acogida de menores pero espera que acuda a esa reunión con el compromiso de aportar recursos económicos y luz verde del Ministerio de Hacienda para "desbloquear" esos fondos, según han señalado fuentes de la formación. La situación en Venezuela será otro de los temas de la reunión del Comité Ejecutivo del PP. Los 'populares' insisten en pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pese al comunicado del candidato opositor venezolano Edmundo González negando "coacciones" del Gobierno español en el marco de su salida de Venezuela. Ante esa declaración, Albares ha exigido al Partido Popular que se disculpe por las "injurias y calumnias" que vertió el jueves contra el servicio exterior español, en alusión a las declaraciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, acusando al Gobierno de estar implicado en el "golpe de Estado" de Venezuela. UN PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA A la espera de ver si Feijóo alude o no este lunes al Plan de Acción por la Democracia que ha presentado el Gobierno, los 'populares' se han mostrado muy críticos con esas medidas, llegando a calificarlo de "plan de degeneración" democrática. En 'Génova' ya anticipan que no van a entrar a valorar las medidas concretas de ese plan, como busca el Gobierno. "No vamos a amplificar el 'plan Begoña' porque lo que busca el Ejecutivo es desviar la atención de los casos que le afectan", señalan en el equipo de Feijóo. Por lo pronto, el pasado miércoles, Feijóo ya acusó a Sánchez de buscar imponer la "censura", algo que, según dijo, no se veía "desde Franco". En la misma línea, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, aseguró que Sánchez busca abrir una "guerra sucia" y una "purga general" contra medios y jueces que le resultan "incómodos", como si estuvieran en la "antigua Unión Soviética". "Eso es fascismo", aseveró. "Mientras se habla del 'Plan de Degeneración Democrática' del Gobierno no se habla de la imputación de Begoña Gómez, la amnistía, el concierto catalán, la imputación del hermano de Pedro Sánchez o el caso Koldo. "Ese es el único objetivo del plan: tapar sus miserias", aseguró el PP un mensaje en su cuenta de la red social 'X'.

