Montero afronta esta semana en el Congreso preguntas de PP y Podemos sobre cómo continuará la legislatura sin apoyos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, copará buena parte de la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en el Pleno del Congreso, donde tendrá que responder a preguntas del PP y de Podemos para saber cómo piensa el Ejecutivo seguir gobernando sin apoyos parlamentarios, y donde deberá explicar también el acuerdo de financiación especial para Cataluña que el PSC firmó con ERC para la investidura de Salvador Illa. Después de que el presidente Pedro Sánchez durante el Comité Federal del PSOE, proclamase que el Gobierno seguiría avanzando con o sin apoyo del poder legislativo, Montero tendrá que afrontar varias preguntas en el Congreso sobre este asunto, ya que esas palabras del líder socialista desencadenaron las críticas no solo de la oposición sino también de los socios habituales del PSOE. Precisamente, el portavoz parlamentario de Podemos, Javier Sánchez Serna, le advirtió de que iba a ser "muy difícil que continúe la legislatura". Y el próximo miércoles, en ausencia del presidente, la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, quiere que sea la vicepresidenta primera quien aclare si el Ejecutivo "piensa que se puede gobernar sin apoyo parlamentario". También el portavoz de la dirección nacional del PP, Borja Sémper, quiere dirigirse a la también ministra de Hacienda para preguntarle sobre la continuidad el Ejecutivo, concretamente "cuánto puede aguantar un Gobierno sin presupuestos y sin aprobar legislación". Por su parte, la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, buscará preguntarle a la vicepresidenta si considera que "gobernar es resistir". Estas preguntas llegan también después de que el apoyo de alguno de los socios habituales del Ejecutivo de coalición haya sido puesto en duda, especialmente el de Junts. Los de Carles Puigdemont esta semana se sumaron en el último momento a PP, Vox y UPN para tumbar la admisión a trámite de la ley propuesta por Sumar y los partidos a la izquierda del PSOE para limitar el alquiler de temporada y además, en las últimas semanas se han mostrado reticentes a apoyar la senda de déficit y los presupuestos del Ejecutivo. AL DÍA SIGUIENTE ABORDARÁ LA FINANCIACIÓN Aunque no solo el miércoles tendrá que rendir cuentas la vicepresidenta Montero. El jueves, la también ministra de Hacienda tiene programada una comparecencia ante el Pleno del Congreso para explicar, a petición del PP, el "sistema de financiación singular y el secesionismo fiscal que ha acordado con sus socios de forma bilateral y fuera del sistema de financiación de Comunidades Autónomas de régimen común, a cambio de presidir la Generalitat de Cataluña y seguir presidiendo el Gobierno de España". Montero ya acudió a principios de septiembre al Senado, también a petición del PP, para explicar el pacto alcanzado entre los socialistas catalanes y Esquerra. Allí, enmarcó este acuerdo en la "solidaridad" de este sistema para garantizar un nivel similar de servicios públicos en todas las comunidades autónomas, pero "siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar". Pero durante su comparecencia la dirigente socialista tuvo que hacer frente a las exigencias y amenazas de los independentistas. Los senadores de Junts le exigieron un auténtico concierto para Cataluña, porque sino habría "game over" para la legislatura y desde ERC le advirtieron que si intentaban rebajar el acuerdo la respuesta sería "clara, firme y decidida". A YOLANDA DÍAZ: ¿QUÉ ES UNA DEMOCRACIA? Por otro lado, desde la bancada 'popular' también quieren interpelar a la líder de Sumar en el Ejecutivo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque en su caso sobre la democracia de nuestro país. Según el listado de preguntas registrado este jueves, recogido por Europa Press, es el portavoz parlamentario Miguel Tellado quien quiere saber si Díaz considera que "España es una democracia plena". Además, el PP tiene registrada también una interpelación dirigida a la también ministra de Trabajo sobre los "principios democráticos que inspiran su acción de Gobierno" con la que pretenden forzarla a abordar en profundidad esta cuestión. La tercera vicepresidenta, Teresa Ribera, también será objeto de varias preguntas sobre su gestión ministerial en lo que puede ser una de sus últimas comparecencias en el Congreso, habida cuenta de que ha sido elegida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, como su futura vicepresidenta y responsable de Transición ecológica. Así las cosas, serán las vicepresidentas las encargadas de llevar el peso de la sesión de control, ya que el presidente Sánchez y cinco de sus ministros estarán ausentes por tener otros compromisos oficiales. Concretamente, los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y tres de los ministros de Sumar: Mónica García, responsable de Sanidad; Ernest Urtasun, de Cultura; y Sira Rego, de Juventud e Infancia.

Compartir nota: Guardar Nuevo