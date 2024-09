Mayoral: "Ha sido una guerra"

Madrid, 22 sep (EFE).- Borja Mayoral, delantero del Getafe, consideró que el derbi del sur de Madrid en el que su equipo ha empatado a uno contra el Leganés jugando como local "ha sido una guerra" y lamentó no haberle podido dedicar a sus aficionados una victoria.

"Ha sido una guerra. Desde que ha empezado el partido sabíamos de la importancia de este derbi especial para todos nosotros, la ciudad y los aficionados. Es una pena no haber podido dedicarles la victoria, que teníamos muchas ganas, pero esto es fútbol y hay que seguir", declaró.

Mayoral fue el autor del gol de los suyos al transformar un penalti: "En lo personal estoy muy contento, muy feliz por poder marcar. Llevaba desde febrero sin hacerlo. Es una pena que no haya podido servir para lograr tres puntos. El punto no lo queríamos, pero suma y es mejor que una derrota".

"Me estoy preparando. Cuando vuelves de una lesión tan larga no es fácil entrar tantos minutos. Parece que no pero me cuesta un poco, el ritmo de la competición es distinto al de los entrenamientos. Estoy cuidándome, preparándome para volver al cien por cien. Ojalá que esté más pronto que tarde", completó. EFE

cmg/og