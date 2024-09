Vara se muestra "muy orgulloso de vivir en un país con un Gobierno que ha reconocido a Palestina"

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara se ha mostrado este sábado "muy orgulloso de vivir en un país con un gobierno que ha reconocido a Palestina", tras lo que ha mostrado "todo el respeto por todos los que puedan pensar de una manera diferente". Fernández Vara ha lamentado que "los muertos se cuentan como palotes" en este conflicto, tras lamentado que "en un escenario" como el actual, a Europa "le cuesta mucho acabar de entender que la última política no puede ser la de seguridad y defensa y está siendo la última". De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara en un acto público celebrado este sábado en la localidad cacereña de Miajadas, en el que también han intervenido el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros. Según ha señalado Vara, "Europa ha hecho política de seguridad y defensa porque no nos ha quedado más remedio con la invasión de Rusia" sobre Ucrania, "pero no teníamos política de defensa europea", tras lo que ha considerado que en un escenario como el actual, Europa debe "tener un voz". "Tenemos que tener al menos opinión, ¿eso significa combatir a Israel? no, significa reconocer que cuando la Asamblea de Naciones Unidas reiteradamente y sus decisiones han ido en esa línea", pues que "algún día se pueda cumplir con que puede ser una realidad a los dos estados". Por eso, el presidente extremeño ha reiterado que está "orgulloso" de que el Gobierno "haya tomado la decisión" de reconocer a Palestina, ya que a su juicio es "una decisión valiente, que desde luego no es sencilla", ha dicho. "NO OS DURMAIS EN LOS LAURELES" En su intervención, Fernández Vara ha instado a los asistentes a no dormirse "en los laureles" y "no pensar que está todo conseguido", ya que ha alertado "los mayores conquistas y los mayores logros hoy están puestos en serio peligro ante fuerzas ultraconservadoras que no tienen además ya ningún complejo a la hora de defender según qué cosas". Una situación que "tenemos que combatir como sabemos nosotros combatir las cosas solamente, con la palabra y con los votos", ha señalado el también exsecretario general del PSOE de Extremadura, quien ha instado también a combatirlo "con la acción de gobierno" en los sitios en los que gobierno el PSOE, como el Gobierno de España, las diputaciones provinciales o una "gran parte de ayuntamientos de la región". Y es que se atraviesan "unos tiempos trascendentales", ante los uqe el PSOE tiene " mucha capacidad de poder hacer muchas cosas y por tanto de mirar hacia el futuro con ilusión y con optimismo", ha resaltado el exdirigente socialista, quien se ha mostrado "absolutamente convencido" de que los ciudadanos "volverán a dar la confianza" al PSOE para gobernar. Vara ha considerado que "la derecha está instalada en esta especie permanente de control del relato y de la agenda", por que "no quieren que se hable de políticas económicas y de políticas sociales", ya que España es el país más "que más está creciendo, el que ha sido más capaz, más pronto de controlar la inflación", y se está "desarrollando un sistema a través del diálogo y de la concertación social", ha dicho. "Esas son las políticas públicas, las que tienen que ver con la vida de las personas", ha valorado el expresidente de la Junta, quien respecto a la llegada de inmigrantes, ha resaltado que "los vamos a necesitar", ya que "la caída de la natalidad no es solo un problema que tengamos aquí, es un problema que tenemos aquí y lo tenemos en toda España, donde se está compensando". De ahí la necesidad, ha dicho, de "entender lo importante que es la generación de empleo y la generación de empleo con rentas dignas", ha concluido.

