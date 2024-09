JUPOL demanda en el Supremo al Gobierno por "inacción" en la equiparación de la jubilación con policías autonómicas

El sindicato JUPOL ha anunciado este jueves que ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por la "inacción reiterada" que está llevando a cabo en relación con la equiparación de las condiciones de jubilación de los policías nacionales con el resto de las policías autonómicas y locales de España. A la vía judicial se ha unido la puesta en marcha de una nueva serie de movilizaciones en la calle, de la mano de la plataforma JUSAPOL que agrupa a policías y guardias civiles, que se inician este próximo 24 de septiembre con concentraciones en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. JUPOL ha explicado que los agentes de policías autonómicas como Mossos d'Esquadra o Ertzaintza tienen reconocida la posibilidad de jubilarse de forma anticipada, a los 59 años de edad, "en condiciones dignas de jubilación", un extremo que no es posible en ningún caso para los agentes de la Policía Nacional. Según este sindicato, al no tener reconocida la aplicación de índices correctores a su jubilación, "incurren en una importante pérdida de poder adquisitivo, hasta 1.000 euros mensuales, en el caso de jubilarse de manera anticipada". Para JUPOL "no es tolerable que en España existan policías de primera y de segunda", situando la diferencia retributiva actual en favor de las policías autonómicas en un 20 por ciento en el salario, un 61 por ciento en las pagas extra y en torno al 45 por ciento en las pensiones de jubilación.

