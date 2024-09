Espadas pide a Moreno que acuda a la reunión con Sánchez con "lealtad y mentalidad de acuerdo" y no "sólo a quejarse"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que acuda a la reunión que mantendrá este viernes en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, con "lealtad y mentalidad de acuerdo" y no sólo a "quejarse". En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Juan Espadas ha manifestado este jueves que le hubiera gustado que Moreno lo hubiese recibido antes de su reunión con Sánchez para abordar este escenario de negociación que se abría y poner asuntos sobre la mesa. En cualquier caso, ha confiado en que Moreno acusa a la reunión con el presidente del Gobierno "con mentalidad de acuerdo, no simplemente para quejarse o para sencillamente plantearle lo que opina de Cataluña, sino que hable de Andalucía y de su propuesta": "Me hubiera gustado que la hubiera compartido antes con los portavoces de la oposición". Respecto al debate sobre la financiación autonómica, Juan Espadas ha puesto en valor el acuerdo que se alcanzó en el Parlamento en el año 2018 sobre la defensa de los intereses de Andalucía, algo que "desde el PSOE seguimos defendiendo, a pesar de que Moreno no lo cumple en su totalidad". Así, ha mencionado los "regalos fiscales" a los "más ricos" de Andalucía por parte de la Junta, que provoca "rebajas de ingresos para los servicios públicos". Ha apostado por negociar un nuevo modelo de financiación, ya que el actual está "caducado", ante la "oportunidad" que da el acuerdo con Cataluña, desde el criterio básico de la población ajustada. Para el dirigente socialista, se trata de que se produzca una homologación de equidad, esto es, no solo recibir los recursos de una manera equitativa en cualquier punto del territorio, "sino también que las comunidades autónomas se comprometan a no hacerse competencia desleal". Ha insistido en pedir que se deje de hacer "regalos fiscales a los más ricos" porque en Andalucía se han perdido "mil millones para financiar servicios". Ha señalado que Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia reciben con el actual sistema de financiación "menos recursos" que otras regiones, de manera que lo que hay que lograr es que los territorios que tienen una "sobrefinanciación se acerquen a los que tienen una infrafinanciación y se produzca, en este caso, una homologación de equidad en la distribución de esos servicios". Para Espadas, no solo es una cuestión de que recibamos los recursos de una "manera equitativa que nos permita prestar esos servicios en cualquier punto del territorio con las mismas condiciones, también de que las comunidades autónomas se comprometan a no hacerse competencia desleal entre ellas en relación con los ingresos que gestionan". Asimismo, Espadas ha incidido en que ahora Andalucía no está ejerciendo sus competencias "al máximo techo por decisión del Gobierno de Andalucía", como podría ser la gestión de los trenes de cercanías. Ha recordado que el Estatuto andaluz es "equivalente" al de Cataluña. "Nosotros tenemos y podemos tener la misma capacidad de autogobierno siempre que queramos desde el punto de vista político", ha apuntado. En cuanto al acuerdo entre el PSC y ERC sobre una financiación singular para Cataluña, Espadas ha explicado que "no establece un cupo como el vasco en ninguna parte", pero sí garantiza que "no se quedará con la totalidad de los tributos", avanzando en que "haya un modelo que sea solidario y equitativo entre todas las comunidades". "El PP debe dejar de utilizarlo para confrontar con Cataluña", ha apuntado.

Compartir nota: Guardar Nuevo