Koldo García pide al juez el desbloqueo de las nóminas que le debe la consultora administrada por su esposa

Koldo García, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos en su etapa al frente de Transportes, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que desbloquee los pagos de la mercantil Erikapat Consultoría Internacional SL hacia su persona en concepto de nóminas y de cotizaciones a la Seguridad Social dado que, sostiene, la actividad de esa empresa es real y su relación laboral como empleado, también. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el exasesor, uno de los principales investigados por el juez Ismael Moreno por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia de coronavirus, explica que desde noviembre de 2023 --años después de su salida del Ministerio-- ha realizado labores de consultor para esa empresa como así lo acredita diversa documentación aportada a la causa sobre los viajes realizados. Entre esa documentación, indica, también hay correos electrónicos que "acreditan la realidad de la actividad de la empresa sobre consultoría de negocio y de gestión, orientada a proyectos de movilidad y obras públicas". Ahora, suma a esa documental un contrato que Erikapat Consultoría Internacional SL firmó con un grupo empresarial sevillano para asesoramiento y consultoría, lo que "no viene sino a corroborar lo que esta representación ya ha intentado acreditar, esto es, la verdadera actividad desarrollada" por esa empresa que, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias, es administrada por la esposa del propio Koldo García. Así, el letrado del exasesor solicita que se autorice el pago por parte de la empresa de las dos nóminas que se le adeudan (alrededor de 3.000 euros por dos meses) y las sucesivas que se pudieran generar mes a mes. Además, en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social, indica que ya se están produciendo apremios por parte de la misma y que esto "no hacen sino ahogar a una empresa que a día de hoy, fruto de la situación actualmente existente, carece de actividad y está paralizada por completo". Fuentes jurídicas explican que esa empresa nació con el objetivo de que constructoras españolas pudieran obtener contratos para proyectos en países como México, Ecuador, Chile, Argentina o Colombia. Y que también se especializaba en resolución de conflictos derivados de actividades relacionadas con energías renovables. El grupo sevillano que contrató sus servicios sería el primer cliente de esta consultora, según estas mismas fuentes, y mediante abonos empezaron a sufragar gastos de hoteles, billetes de avión, etcétera, del exasesor ministerial reconvertido en consultor. LA DECISIÓN DE MORENO Cabe recordar que en abril el magistrado acordó que Koldo García pudiera disponer de un importe mensual de 1.300 euros para "atender necesidades de la unidad familiar", al tiempo que, en consonancia con el criterio del fiscal, no autorizaba pagos al exasesor en concepto de nómina desde Erikapat Consultoría Internacional S.L. Entonces, el juez sostuvo que en el escrito del exasesor ministerial no se acreditaba fehacientemente "la actividad de la citada mercantil y la naturaleza de los servicios que el investigado presta a la misma". El informe del fiscal iba más allá y apuntaba que la unidad policial informó de que esa mercantil formaba parte del entorno patrimonial del matrimonio de Koldo García y su esposa, que precisamente es la administradora de la sociedad. "Por lo tanto, de la investigación llevada hasta ahora, más parece que la supuesta relación laboral del Sr. García Izaguirre con Erikapat pudiera obedecer a tratar de legitimar de esta manera las cantidades obtenidas por otras vías", añadía.

