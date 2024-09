Comín pide cautelares a la Justicia europea para ocupar el escaño de eurodiputado mientras se resuelve su recurso

El líder de Junts en Bruselas, Toni Comín, ha pedido medidas provisionales al Tribunal General de la Unión Europea para poder ocupar el escaño de eurodiputado que obtuvo en las europeas del pasado junio, pero quedó vacante al no incluirle la Junta Electoral Central (JEC) mientras la Justicia europea resuelve el recurso de fondo que presentó ante la misma instancia el pasado jueves contra la Eurocámara por no reconocerle el estatus de diputado para la legislatura 2024-2029. Comín intentó evitar abrir un nuevo proceso presentando el pasado mes de julio medidas cautelarísimas para que se le reconociera como eurodiputado de la X legislatura, mientras la Justicia europea resolvía otra causa sobre la misma situación pero en el mandato anterior. Entonces el que era presidente de la Eurocámara, el italiano Antonio Tajani, negó el escaño a Comín y al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y esa sentencia se conocerá el próximo 26 de septiembre. Fuentes de la defensa consultadas por Europa Press explican que el Alto Tribunal europeo les denegó las medidas provisionales el pasado agosto y les remitió al Tribunal General de la UE, razón por la que ahora Comín ha decidido dar el paso de presentar un nuevo recurso de anulación contra Metsola. Comín obtuvo un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 9 de junio pero su nombre no figura en la lista de eurodiputados formalmente proclamados que la Junta Electoral Central (JEC) ha trasladado al Parlamento Europeo, por lo que su escaño permanece vacante. El político independentista responsabiliza de esta situación a la institución europea, pero fuentes parlamentarias defendieron entonces que no se ha tomado ninguna decisión desde Bruselas sino que el Parlamento se ha limitado a "tomar nota y acatar" lo comunicado por la JEC. Comín pidió amparo a la presidenta de la Eurocámara pero ésta no le ha trasladado ninguna comunicación formal como respuesta que le niegue el escaño. En este contexto, el político catalán considera que la falta de respuesta es en sí misma una toma de posición ya que le corresponde a la institución ponerse en contacto con él para tramitar sus credenciales. La sentencia que se espera para el próximo 26 de septiembre sobre la negativa inicial de Tajani de reconocer a Comín y Puigdemont como eurodiputados en la legislatura pasada no tendrá consecuencias prácticas ya que aquella decisión fue revertida meses después por el siguiente presidente europarlamentario, el socialista David Sassoli lo que permitió a los representantes de Junts ejercer de eurodiputados todo el mandato. El exconseller huido de la justicia española a Bélgica desde 2017 se apoya en la opinión del Abogado General de la UE que le respalda a él y al expresidente Puigdemont en el recurso de casación que se resolverá en apenas dos semanas. El recurso rebate una primera sentencia europea en la que el Tribunal General de la UE concluyó que el Parlamento Europeo se extralimitó al reconocer como eurodiputados a Puigdemont y Comín en 2020, porque el presidente de la institución sólo podía tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

