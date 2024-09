PSOE-A pide a Junta de Andalucía desde el Parlamento un "control eficaz" de viviendas turísticas y posibilitar la tasa

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 19 de septiembre, en el primer Pleno del Parlamento de Andalucía del nuevo periodo de sesiones, una proposición no de ley (PNL) relativa a 'medidas para un modelo de excelencia turística sostenible', con la que, entre otras cuestiones, quiere que la Cámara autonómica inste a la Junta a aplicar un "control eficaz" de las viviendas de uso turístico e "implementar la normativa autonómica necesaria para que los ayuntamientos que así lo decidan puedan poner en marcha la llamada tasa turística". Así se recoge entre los planteamientos de esta proposición no de ley socialista, consultada por Europa Press, que está previsto que se debata este próximo jueves en el Pleno del Parlamento. De entrada, el Grupo Socialista quiere con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "abandonar el modelo turístico desfasado y establecer un Plan Integral de Excelencia Turística para Andalucía, financiado con recursos propios de la comunidad". Este plan, según defiende el Grupo Socialista, "debe garantizar un equilibrio entre el número de visitantes y la capacidad de acogida de los destinos, protegiendo el medio ambiente y el patrimonio cultural", y "se debe priorizar la redistribución de los flujos turísticos hacia zonas menos saturadas, aprovechando el potencial de áreas con menor desarrollo turístico". En segundo lugar, desde el PSOE-A quieren que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "promover la planificación, regulación y el control eficaz de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), revisando y reforzando la normativa actual --Decreto 31/2024, de 29 de enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía-- para evitar su crecimiento descontrolado, que contribuye al encarecimiento de la vivienda para residentes y a la despoblación de los cascos históricos". Que el Parlamento inste a la Junta a "mejorar la gestión de los recursos turísticos y la protección del patrimonio histórico, aumentando los recursos" para ello y "garantizando la supervisión adecuada en las intervenciones en bienes de interés cultural", es otra de las reivindicaciones de esta iniciativa, con la que el PSOE-A también quiere que la Cámara autonómica emplace "con carácter urgente" al Gobierno andaluz a "la mejora de las condiciones laborales y la formación de los trabajadores del sector turístico, implementando programas de formación continua y medidas de prevención de la siniestralidad laboral". NORMATIVA PARA LA TASA TURÍSTICA El Grupo Socialista también quiere que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "implementar la normativa autonómica necesaria para que los ayuntamientos que voluntariamente así lo decidan puedan poner en marcha la llamada tasa turística, gestionada localmente, permitiéndoles generar recursos adicionales que se reinviertan en la mejora de infraestructuras, protección del medio ambiente y conservación del patrimonio cultural". Otra propuesta del Grupo Socialista incluida en esta PNL es la de instar desde el Parlamento a la Junta a "promover la transparencia en la gestión de los patrocinios turísticos, definiendo claramente los objetivos perseguidos, definiendo indicadores claros de evaluación y revisando los procedimientos de contratación para asegurar que se realicen de manera transparente y equitativa". Asimismo, el Grupo Socialista plantea en esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz, por un lado, a "fomentar la diversificación de la oferta turística y redistribuir los flujos turísticos, reduciendo la presión sobre los destinos saturados y promoviendo el desarrollo económico en áreas menos visitadas", y, por otro lado, a "adoptar medidas para reducir el impacto ambiental del turismo, implementando políticas de ahorro hídrico y eficiencia energética en los establecimientos turísticos". Finalmente, la iniciativa socialista propone que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta "de forma apremiante a que fortalezca el Consejo Andaluz de Turismo, asegurando su papel en la planificación, coordinación y evaluación de las estrategias políticas para desarrollar un modelo turístico que apueste por la excelencia". EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista argumenta que, "para que el turismo continúe siendo una fuerza positiva, debe gestionarse de manera planificada y sostenible, evitando los peligros que pueden surgir de un crecimiento descontrolado y exento de planificación". La PNL del PSOE-A subraya además que la industria turística es, "sin duda, uno de los motores económicos más importantes" de Andalucía, "representando más del 12% del PIB andaluz, con más de 415.000 empleos generados por 73.000 empresas", y es, además, "la principal fuente de sustento para muchas familias". Desde el Grupo Socialista advierten en esta iniciativa de que "el aumento de casi cinco millones de turistas en los últimos tres años" en Andalucía "ha hecho saltar las alarmas", y "nos enfrentamos a un modelo que, en lugar de planificar a largo plazo, está obsesionado con el aumento compulsivo de visitantes, ignorando los impactos sociales, culturales, laborales y medioambientales que este crecimiento desmesurado y sin planificación genera". "El actual Gobierno de la Junta de Andalucía ha apostado por un modelo turístico desfasado que prioriza la cantidad sobre la calidad, promoviendo una concentración de visitantes en destinos en riesgo de saturación, lo que ha generado tensiones en las comunidades locales, problemas de sostenibilidad y pérdida de identidad cultural en muchas zonas históricas", asevera el Grupo Socialista en esta PNL en la que sostiene que "la proliferación descontrolada de Viviendas de Uso Turístico (VUT), la presión sobre los recursos naturales, especialmente el agua en el contexto de la sequía, y la precariedad laboral son solo algunos de los problemas que debemos abordar de forma urgente". Desde el PSOE-A defienden que, "para caminar hacia un futuro sostenible, es imperativo un cambio de rumbo hacia un modelo de excelencia turística" que "debe garantizar no solo la satisfacción inmediata de las expectativas de los visitantes, sino también su sostenibilidad a largo plazo", y que "permite preservar y conservar los recursos naturales, redistribuir de manera equitativa el valor generado y cumplir con los principios éticos valorados internacionalmente". "Este nuevo enfoque no solo asegurará la competitividad de Andalucía como destino turístico, sino que también contribuirá a mejorar las condiciones laborales en el sector, reducir la presión sobre los recursos naturales y evitar la pérdida de identidad cultural", abunda la iniciativa del PSOE-A antes de concluir sentenciando que "es necesario dotar a los ayuntamientos de instrumentos de financiación como la tasa turística, que permita reinvertir en la mejora de infraestructuras y servicios locales".

