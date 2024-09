El Real Oviedo busca enderezar el rumbo ante un Cartagena con deficit de defensas

Oviedo/Cartagena, 14 sep (EFE).- El Real Oviedo, que vuelve al Carlos Tartiere tras dos derrotas consecutivas ante Racing y Sporting, recibe este domingo al Cartagena, que llega con déficit en la parte defensiva, con el objetivo de reencontrarse con una victoria que no consigue desde la primera jornada.

Después de que Paraschiv se haya recuperado de un golpe sufrido en uno de los entrenamientos de la semana y Rahim vuelva a estar disponible tras su convocatoria con Níger, el técnico azul Javi Calleja ha convocado a los 23 jugadores que conforman la primera plantilla del Real Oviedo.

Todo hace indicar que Rahim -titular en las tres primeras jornadas- regresará al once tras perderse el derbi asturiano, mientras que Lemos podría ser la otra novedad en la defensa y sustituir a Lucas Ahijado en el lateral derecho.

El resto de los cambios se centrarían de centro del campo en adelante, ya que debido a los problemas de juego que está mostrando el Real Oviedo los únicos futbolistas que parecen tener un puesto asegurado en el once titular son Santiago Colombatto, Ilyas Chaira y Alemao.

El Real Oviedo lleva sin ganar al Cartagena desde la temporada 2021/22, cuando el equipo entonces entrenado por el Cuco Ziganda venció en los dos partidos: desde entonces, una victoria albinegra y un empate en el Tartiere y dos triunfos albinegros en Cartagonova.

El Cartagena visitará a Oviedo con déficit de defensas y acechado por el peligro de la zona de descenso en LaLiga Hypermotion, en la que se encuentra el conjunto blanquinegro al comenzar la quinta jornada del campeonato en la Segunda división.

La victoria por 2-0 lograda anoche por el Córdoba ante el Deportivo de La Coruña propicia que el Efesé retroceda una posición y pase a ser decimoveno con los tres puntos que tiene en sus cuatro partidos disputados -una victoria y tres derrotas-.

Los de Abelardo Fernández, que vienen de perder por 0-1 ante el Levante Unión Deportiva y antes consiguieron en el campo del Club Deportivo Eldense su único triunfo hasta la fecha, un 1-2 con remontada en el estadio Nuevo Pepico Amat, se presentarán en el Carlos Tartiere con sensibles ausencias.

Para este choque se recuperan a los internacionales que se perdieron el anterior compromiso de los blanquinegros por estar con sus selecciones. Son los futbolistas de la primera plantilla Pablo Campos, quien fue citado con la sub-20 española, y los montenegrinos Nikola Sipcic y Andrija Vukcevic, quienes fueron con la absoluta de su país.

Pablo, en la portería, y Sipcic, en el centro de la defensa, seguramente volverán al once mientras que el lateral izquierdo Vukcevic aguardaría su oportunidad desde el banquillo frente a un Oviedo que aparece en la tabla un puesto por encima con cuatro puntos en su casillero.

Por el contrario causan baja por problemas físicos los defensas Kiko Olivas y Pedro Alcalá, cuyas ausencias se unen a la de Gonzalo Verdú , otro central, es este caso por lesión de larga duración.

Abelardo, técnico del Cartagena, habló este sábado en rueda de prensa y siendo de Gijón y ex jugador y ex entrenador del Sporting, no ocultó que se trata de un encuentro especial ante el rival histórico.

"Es algo muy bonito para mí pues soy de allí y me gusta volver. El Carlos Tartiere es un campo con solera, de Primera división, y el Oviedo un equipo con una plantilla muy buena para pelear por el ascenso y que será más peligroso tras perder los dos últimos partidos, especialmente el derbi, por lo que saldrá herido. Espero a un gran Real Oviedo, uno de los mejores equipos de Segunda y que nos podrá las cosas muy difíciles", comentó.

"Ellos tienen muchos recursos defensivos y ofensivos y será una prueba de fuego para nosotros. Tenemos que salir muy concentrados y utilizar nuestras armas", añadió.

Abelardo espera "un gran ambiente" por las fiestas de San Mateo en Oviedo, y no escondió que visitarán "un estadio motivante".

En lo meramente futbolístico apuntó que "la eficacia es lo que te da los resultados pero las sensaciones que proyecta el equipo no son malas, aunque tenemos que mejorar los pequeños detalles, sobre todo a nivel defensivo, y no encajar".

"Iremos a intentar ganar y en ningún partido firmo el empate antes de empezar siempre con el respeto máximo al rival ", apostilló.

- Alineaciones probables

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lemos, Costas, Dani Calvo, Rahim; Del Moral, Colombatto, Cazorla; Hassan, Ilyas Chaira, Alemao.

Cartagena: Pablo Campos; Aguirregabiria, Jorge Moreno, Sipcic, Ríos Reina; Andy, Sergio Guerrero, Jairo, Cédric; Dani Escriche, Gastón Valles.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 16:15 horas.

Árbitro: Ávalos Barrera (Comité catalán). EFE

