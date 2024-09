Víctor Fernández: "El Burgos es de los equipos que mejor se ha reforzado"

Zaragoza, 13 sep (EFE).- Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, ha señalado que su rival de este próximo domingo, el Burgos, es de los equipos que mejor se ha reforzado esta temporada.

"Es un rival muy competitivo, continúa el mismo entrenador y tiene una base amplia. Han logrado hacer una buena planificación con muchas variantes para jugar y es muy visible. Tiene un fútbol muy directo, pero en los últimos 30 metros cuenta con varios jugadores diferenciales en la categoría como Fer Niño, Curro Sánchez o Sancris", ha analizado en rueda de prensa.

El técnico zaragozano considera que El Plantío, escenario del encuentro, es un campo "complicado" en el que su equipo tendrá que dar su mejor versión porque en Segunda división "cualquier rival te pinta la cara si no es así".

"Tenemos que ser nosotros mismos y ser competitivos", ha avisado por ello el técnico 'blanquillo, que ha añadido que ve a su equipo preparado para competir.

El preparador del conjunto aragonés ha asegurado que en esta campaña la Segunda división es "de las más fuertes de la historia" con clubes que son "auténticas potencias económicas".

A este respecto ha indicado que el Real Zaragoza está "en mitad dela tabla realmente", algo que se esperaba a pesar de que el conjunto maño ha crecido económicamente porque "los demás también lo han hecho".

"Con eso tenemos que pelear. Ni me lamento ni me genera un estado de preocupación especial porque la planificación deportiva es lo que al final marca la diferencia. Es lo que hay. La propiedad es consciente de que cada día somos mas sólidos y poderosos pero también trabaja para corregir y mejorar", ha explicado.

Sobre este aspecto ha comentado que era la primera vez que solo había oído a uno o dos equipos que el objetivo era salvarse: "todo el mundo habla de grandes expectativas y el Zaragoza esta ahí, pero como el Zaragoza casi todos".

Víctor Fernández ha apuntado que se ha tenido que renovar de manera muy extrema la plantilla y que se ha hecho con "gente joven, con fortaleza y que quiere abrirse paso en el fútbol profesional".

"Hemos intentado tener jugadores de experiencia y lo demás gente de calidad, joven y con actitud presionante y valiente en la búsqueda de las victorias. Hemos conseguido más profundidad de plantilla en general y estoy contento con la respuesta de todos", ha apostillado.

Igualmente ha comentado sobre el liderato del Real Zaragoza que el equipo lo está haciendo "muy bien" a pesar del cambio tan radical de jugadores y de estilo que ha sufrido, a lo que había que añadir que había jugadores llegados en diferentes momentos de la pretemporada y que se tienen que conocer y acoplar todavía.

"La victoria es más fácil para seguir trabajando. Al equipo le da moral y ganas pero sabemos que son cuatro partidos y no vamos a caer en el error de hacer juicios de valor ahora. Hasta que no pasen 12 o 14 jornadas no sabremos dónde se colocará cada equipo y en que objetivo se va a estar", ha asegurado.EFE

ep/jpd