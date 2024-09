Óscar Cano no teme por su puesto pese a la "necesidad de ganar" del Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 12 sep (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Óscar Cano, ha asegurado este jueves que no teme por su puesto pese a reconocer que el equipo blanquiazul tiene "necesidad de ganar" el próximo sábado en Eibar después de haber sumado un solo punto en las cuatro jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion.

El preparador granadino ha rechazado el término "urgencia", si bien no esconde que su equipo necesita reaccionar para no llegar al siguiente partido en casa, ante el Sporting de Gijón, en una situación límite, justo el día en el que hay programada una manifestación de las peñas en contra del actual modelo de gestión del club.

Cano quiere que su equipo sea "más ordenado en campo contrario" y que no cometa tantos "errores no forzados" para tener posibilidades de asaltar el estadio de Ipurua, ante un rival que a su juicio tiene un "juego interior brutal".

En caso de un nuevo tropiezo en el feudo armero, su continuidad en el banquillo blanquiazul podría depender del resultado ante el Sporting, pero el técnico andaluz resta trascendencia al asunto.

"Nunca he temido por un puesto de trabajo, no he sentido miedo nunca, porque eso me condicionaría. En el club me transmiten confianza, pero soy entrenador y conozco las reglas del juego, son treinta años ya en el fútbol y las he vivido de todos los colores", ha explicado, recordando además que en el Deportivo de La Coruña fue destituido con el equipo clasificado para jugar las eliminatorias de ascenso.

Cano prefiere centrarse en los entrenamientos diarios y no emplear el tiempo en pensar si puede ser su último partido.

"Eso lo llevo bien. Lo que no llevo bien son los números que tiene actualmente el Tenerife, y la rotundidad de esos números no tiene discusión, aunque el equipo siempre ha estado vivo en los partidos y podríamos tener tres o cuatro puntos más", sostiene.

Preguntado por la marcha de Álex Corredera, cuyo traspaso a Rusia se ha confirmado este jueves, el entrenador del Tenerife ha dicho que es "una petición personal" del futbolista.

Cree que la actual plantilla tiene "recursos suficientes" para llenar el vacío que deja Coredera, porque además de los centrocampistas específicos como Diarra, Sergio González o Bodiger, ha citado a Teto y Maikel Mesa como opciones para jugar en esa demarcación.

Cano ha adelantado que el extremo colombiano Marlos Moreno, reciente fichaje, viajará con el equipo a Eibar porque "se ha adaptado rápido", y en los últimos días lo ha visto "más fresco y ágil" después de acumular sesiones de entrenamiento, aunque no será titular en un once inicial en el que introducirá algunos "cambios" que ha definido como "matices".

Con respeto a la manifestación convocada por las peñas como medida de protesta, el entrenador del Tenerife ha dicho que están "en su derecho" pero no le "compete valorarlo" porque él solo se mueve "en el ámbito deportivo", y sostiene que desde el club siempre le han hecho partícipe de todas las decisiones que se han tomado.

"Lo que sí puedo asegurar es que no tenemos ni media queja de los aficionados, y desde el primero al último jugador, o miembros del staff, todos nos sentimos súper arropados por ellos", ha concluido.

