Morant exige a Mazón que rectifique su intento de "suprimir" Medicina de la UA: "Solo puede responder al sectarismo"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "rectifique y reconsidere" su intento de "suprimir" el grado de Medicina de la Universidad de Alicante (UA), una decisión "sectaria" que ha considerado "incomprensible" porque "solo puede responder al sectarismo", es "mala en todos los sentidos" y deja a la institución en una situación de "inseguridad jurídica". "La historia se repite, ya lo hizo --el 'expresident' de la Generalitat Eduardo-- Zaplana y lo quiere volver a hacer Carlos Mazón", ha censurado Morant, en declaraciones a los medios antes de asistir precisamente al Acto de Apertura del Curso Académico de la Universidad de Alicante 2024-2025. Así, ha lamentado que la UA, que "debería empezar el curso con normalidad", lo haga en esta ocasión con una "angustia innecesaria e injustificada" después de que el Consell, "de manera incomprensible" a su juicio, haya iniciado "una batalla que no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista de la política universitaria ni de la política sanitaria". "Solo lo entiendo desde un punto de vista sectario", ha censurado. De hecho, ha incidido en que no tiene "ningún sentido" por parte de Mazón pretender "suprimir" el grado de Medicina de la UA porque precisamente "es el que tiene la nota más alta y la mayor demanda de todos los grados" de esta universidad. "Se han quedado más de mil personas en lista de espera y la oferta universitaria en la provincia de Alicante está en la mitad de la media de las plazas que se ofertan por provincia y por cada 100.000 habitantes en nuestro país", ha ejemplificado. Por todo ello, ha denunciado que Mazón trate de "volver a proponer recortes en política universitaria" que afectarán, ha advertido, "a los médicos de nuestra comunidad". "No existen antecedentes ni precedentes de que con un cambio de gobierno se produzcan decisiones que dejan en esta inseguridad jurídica a una universidad como la de Alicante", ha subrayado. "TOTAL APOYO" A LA RECTORA Ante esta situación, Morant ha trasladado su "total apoyo" a la rectora de la UA, Amparo Navarro, así como a la autonomía universitaria de la institución y a su "derecho a impartir Medicina". También ha mostrado su afecto a los 172 alumnos matriculados en primer y segundo curso de esta titulación. "Es un debate incomprensible que solo puede responder al sectarismo", ha insistido sobre la posición de Mazón, que ha considerado que "se equivoca". La ministra ha expuesto que es "competencia de cada comunidad autónoma y, por tanto, del Consell, decidir qué se imparte y qué no en la Comunitat Valenciana". "Cada uno tiene un reparto competencial", ha especificado. Al respecto, ha lamentado que se haya pasado de un Consell "liderado por Ximo Puig que aprobó el grado de Medicina" a otro "en manos de Carlos Mazón que quiere volver a suprimirlo". Finalmente, preguntada por la no asistencia del 'president' al Acto de Apertura del Curso Académico de la UA, ha recalcado que ella, en cambio, sí que ha "querido estar". "No llevo yo la agenda del señor Mazón", ha zanjado.

