Temas del día de EFE España del miércoles 11 de septiembre de 2024

Madrid.- La crisis en Venezuela y su repercusión en España tras la llegada a Madrid del líder opositor Edmundo González para pedir asilo político sigue presente en el centro del debate parlamentario en el Congreso, que este miércoles vota la proposición no de ley del PP que pide reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela y aborda la cuestión en la sesión de control al Gobierno.

LEY AMNISTÍA

Madrid.- El día en el que termina el plazo para la presentación de recursos contra la ley del amnistía, el Pleno del Tribunal Constitucional estudia la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo, que es la primera que resolverá sobre esa norma.

DIADA CATALUÑA

Barcelona.- Cataluña celebra la primera Diada del 11 de septiembre desde la llegada del socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, en un clima de división independentista que puede verse reflejado en la manifestación organizada por la ANC y otras entidades en Barcelona.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid.- PP y Junts, desde posiciones antagónicas, coinciden en preguntar al Gobierno durante la sesión de control en el Congreso por el sistema de financiación acordado por PSC-ERC para la investidura de Salvador Illa y sus consecuencias.

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid.- El Ministerio de Hacienda publica el déficit público hasta junio, a falta de las corporaciones locales, después de que en los cinco primeros meses del año se redujera un 6,2 por ciento interanual, hasta los 18.291 millones de euros equivalentes al 1,18 por ciento del PIB.

CONGRESO EPIDEMIOLOGÍA

Cádiz.- Más de 800 expertos en Salud Pública analizan en Cádiz los retos a los que se enfrenta la epidemiología actual y su impacto en la salud, del cambio climático al tabaquismo y el alcohol, pasando por la salud mental y sexual, el cáncer o las desigualdades de género y la gentrificación.

TESTAMENTOS SOLIDARIOS

Madrid - Cada año, más españoles optan por legar una parte o toda su herencia a entidades sociales, de modo que los testamentos solidarios han alcanzado cifras históricas: 54,5 millones de euros en 2023, un 33 por ciento más que un año antes.

MENORES PROSTITUCIÓN

Murcia.- La Audiencia Provincial de Murcia juzga a 11 hombres y 4 mujeres por promover y favorecer la prostitución de chicas menores de familias desestructuradas captadas en la puerta de discotecas y centros educativos, así como a clientes que pagaron por estar con ellas a sabiendas de que no tenían 18 años.

CASO KOLDO

Madrid.- El juez que investiga el denominado caso Koldo arranca la ronda de declaraciones programada esta semana con el interrogatorio de dos ex altos cargos de organismos dependientes del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía el exministro José Luis Ábalos.

MÚSICA DISCOS

Madrid.- Salvo por Coldplay y el retorno de Katy Perry cuatro años después al mercado discográfico, el otoño de 2024 se presenta frío en grandes novedades estelares a la espera de unas cada vez más habituales sorpresas que calienten estos meses, como los posibles álbumes de Lana del Rey o The Weeknd.

MODA MADRID

Madrid.- El diseñador jienense Leandro Cano presenta su nuevo trabajo, una colección en la que la artesanía es el pilar fundamental, en una jornada, dentro de Madrid es Moda, en la que también se podrán ver las propuestas de Juanjo Oliva o Juan Vidal.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- CONTROL GOBIERNO.- Sesión de control al Gobierno en el Congreso.(Texto)(Foto)(Vídeo)

09:00h.- Madrid.- CIS CONGRESO.- El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, comparece en la Comisión Constitucional del Congreso. (La reunión comenzará cuando termine el pleno que empieza a las 9:00 horas, a primera hora de la tarde). Sala Constitucional del Congreso. (Texto)

09:00h.- Bilbao.- LEHENDAKARI CONFERENCIA.- Conferencia del lehendakari, Imanol Pradales, en el Fórum Europa. Hotel Ercilla. (Texto) (Foto)

10:00h.- Sant Boi de Llobregat (Barcelona).- DIADA CATALUÑA.- Ofrenda floral institucional a la tumba de Rafael Casanova, en Sant Boi de Llobregat. Iglesia de Sant Baldiri. (Texto)(Foto)(Vídeo)

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA MACEDONIA DEL NORTE.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Macedonia del Norte, Timčo Mucunski, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- Arranca la manifestación independentista organizada por la ANC, que se inicia en la Estación de Francia de Barcelona y culmina con un acto político a las 17:14h en el Arco de Triunfo. Estación de Francia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA OEI.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión con el secretario de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, en la sede del Ministerio.

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA EE.UU..- La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asisten al encuentro de trabajo convocado por la exembajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, en el Four Season Hotel, en Madrid.

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA ESLOVAQUIA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste a una recepción en la Embajada de la República Eslovaca en España.

ECONOMÍA

8:00h.- Madrid.- INDITEX RESULTADOS.- Inditex presenta los resultados de su primer semestre fiscal. (Texto)

9:00h.- Madrid.- TRANSPORTE VIAJEROS.- EL INE publica la estadística de transporte de viajeros de julio. (Texto)

9:00h.- Bilbao.- MOVILIDAD URBANA.- Foro ciudadano sobre el derecho a la movilidad urbana sostenible organizado por el Ararteko, Manuel Lezertua, con la participación del secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano, y la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca. Bizkaia Aretoa. (Texto)(Foto)

13:00.- Madrid.- VIVIENDA EXTREMADURA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, en la sede del Ministerio.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta junio y los del Estado hasta julio. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

9:00h.- Madrid.- DELITOS ODIO.- El Pleno del Congreso debate una propuesta de la Comisión de Igualdad de creación de una subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio. Congreso

9:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responde a una interpelación del PP sobre la crisis migratoria y la protección de las fronteras. Congreso

9:30h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interroga en calidad de investigados al ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares y a un ex alto cargo de Adif en el marco del denominado caso Koldo. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Murcia.- MENORES PROSTITUCIÓN.- La Audiencia Provincial de Murcia juzga a 11 hombres y 4 mujeres por promover y favorecer la prostitución de chicas menores de familias desestructuradas, captadas en la puerta de discotecas y centros educativos. Audiencia, paseo Garay. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

9:00h.- Cádiz.- CONGRESO EPIDEMIOLOGÍA.- XLII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que se celebra de forma conjunta con el XIX Congreso da Associaçao Portugesa de Epidemiología (APE), que reúne a más de 800 expertos en Salud Pública durante cuatro días en Cádiz. Universidad de Cádiz. Plaza de Falla, 10. (Texto)

10:15h.- Santiago de Compostela.- CIENCIA DIVULGACIÓN.- El investigador alemán Klaus von Klitzing, premio Nobel de Física en 1985, visita durante dos días la capital gallega invitado por el programa de divulgación científica ConCiencia de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), para reunirse con alumnos, científicos y autoridades. Plaza Obradoiro. (Texto) (Foto)

10:30h.- Azuqueca de Henares (Guadalajara).- CURSO ESCOLAR.- La reina Letizia preside la apertura del curso escolar en un colegio de Azuqueca de Henares (Guadalajara). La acompaña la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría.

11:00h.- Madrid.- INFANCIA ONG.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, Mantiene una reunión con representantes de Plan Internacional España, en la sede de la organización. C/ Pantoja, 10.

12:00h.- Zaragoza.- CONSEJO GOBIERNO.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, informa sobre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, que tiene previsto pedir al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia ante los daños en las infraestructuras de las tormentas de los últimos días. Sala de prensa del edificio Pignatelli

12:00h.- València.- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asisten al acto de apertura de apertura del curso académico de las universidades valencianas. A su llegada, a las 11:45, la ministra hará declaraciones a los medios. Paraninfo UPV. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- PARÍS 2024 PARALÍMPICOS.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe a los deportistas que han participado en los Juegos Paralímpicos París 2024. Salón de Pasos Perdidos del Senado. (Texto)

13:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la inauguración del curso académico de la Universidad de Valladolid (UVa), en la Facultad de Derecho.

15:30h.- Madrid.- SANIDAD MÉDICOS.- El presidente del Colegio de Médicos, Tomás Cobo, y otros responsables de asociaciones sanitarias comparecen en la Comisión de Sanidad del Congreso. Sala Prim del Congreso. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- SERIES ESTRENO.- Malena Alterio, Raúl Cimas, José Manuel Poga y Luisa Gavasa protagonizan la serie 'En fin', una comedia creada por David Sainz y Enrique Lojo, rodada en Sevilla y La Antilla (Huelva), que se presenta hoy y que narra la historia de un hombre que abandona a su mujer y a su hija ante la noticia del fin del mundo. (Texto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- El diseñador jienense Leandro Cano presenta su nuevo trabajo, una colección en la que la artesanía es el pilar fundamental. Hotel Palacio de los Duques Gran Melía. Cuesta Santo Domingo, 5.(Texto)

10:20h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Carla Calabrese, productora, directora y actriz, presenta el primer musical que se estrena esta temporada, 'Come from away', basado en hechos reales sucedidos el 11-S de 2001, cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo y 38 de aviones se desviaron la isla de Gander (Canadá), 7.000 personas que duplicaron la población de esa pequeña isla. Teatro Marquina - Calle Prim. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

10:30h.- Madrid.- CULTURA DANZA.- Presentación de dos nuevas publicaciones de danza editadas por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM): 'El repertorio del Ballet Nacional de España (1978-2023)' y 'Antonio Gades y los clásicos'. Ambigú del Teatro de la Zarzuela. C/ Jovellanos 4. (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- GALERÍAS ARTE.- Presentación de 'Larrazala', la obra audiovisual creada por el colectivo Hotaru Visual Guerrilla que se proyectará este fin de semana en Tabakalera dentro de la programación de Irekiak Gallery Weekend. Tabakalera. Sala Zurriola

11:00h.- Caravaca de la Cruz.- CASA MUSEO.- Firma del convenio de colaboración entre las fundaciones Cajamurcia y Conde de Santa Ana de las Torres para la museización de la casa de San Juan de la Cruz en Caravaca de la Cruz. Plaza del Templete, 42.

11:30h.- Madrid.- MÚSICA MUSEOS.- El Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española (AC/E) presentan la octava edición de 'MusaE. Música en los Museos Estatales', ciclo comisariado por Juventudes Musicales de España. Salas Nobles del Museo Arqueológico Nacional.

11:30h.- Madrid.- CINE SEMINCI.- Presentación de un avance de la 69 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI). Academia de Cine (Calle Zurbano, 3). (Texto)

12:00h.- València.- MUSEO CERÁMICA.- El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí presenta cinco nuevas piezas del proyecto ‘TotCor’. Museo Nacional de Cerámica, c/ Poeta Querol, 2. (Texto)

12:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Después de varias temporadas sin desfilar en Madrid, el creador Juanjo Oliva presenta sus nuevas propuestas, prendas de continuidad, sin temporadas. Club Matador. Jorge Juan, 5.(Texto)(Foto)

17:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Fiel a sus principios de costura, Juan Vidal presenta una propuesta colorista y floral inspirada en el libro 'Las flores del mal', de Beaudelaire. Showroom Juan Vidal (Calle Infantas, 21). (Texto)(Foto)(Vídeo)

18:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Pilar Dalbat presenta este miércoles su nueva colección COAM. (Hortaleza, 63) (Texto)(Foto)(Vídeo)

18:00h.- Albacete.- TOROS ALBACETE.- Los diestros Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo protagonizan una corrida de la Feria Taurina de la Virgen de Los Llanos de Albacete 2024, con toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- ALMODÓVAR MADRID.- Presentación de Plano de Madrid, con las 272 localizaciones madrileñas de las películas de Pedro Almodóvar con ocasión de la exposición "Madrid, chica Almodóvar", que se celebra en el Centro Cultural de Conde Duque hasta el 20 de octubre. Ocho y Medio Libros de Cine. Calle Martín de los Heros. (Texto)

19:00h.- Ferrol.- TELEVISIÓN SERIES.- La serie 'Rapa', que estrena este jueves su tercera y última temporada, se presenta con un pase especial en Ferrol, en cuya comarca se rodó la producción de Movistar Plus+ y Portocabo. Teatro Jofre. (Texto) (Foto)

19:30h.- Madrid.- NACHO DUATO.- Actuación de Nacho Duato en el Ateneo de Madrid tras la proyección del documental 'Bailando con las estrellas'.(Texto)(Foto)(Vídeo).

