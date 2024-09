Feliciano, Medina, Deó y Carpena piden revulsivo para que Alcaraz o Marín no sean milagros

Valencia, 10 sep (EFE).- El director de la Copa Davis, Feliciano López, la capitana de la Billie Jean King, Anabel Medina, y los presidentes de las federaciones españolas de Hockey y Natación, Santiago Deó y Fernando Carpena, respectivamente, pidieron este martes "un revulsivo" para que Carlos Alcaraz o Carolina Marín no sean "milagros" fruto del talento español.

Los cuatro ejecutivos del deporte español, en el evento 'Organización, patrocinio e impacto de los grandes eventos deportivos en España: el ejemplo de la Copa Davis', organizado en Valencia e impulsado por la Agencia EFE y Lexus, coincidieron en reivindicar la necesidad de aumentar la inversión pública en el deporte para no "vivir" exclusivamente del talento individual de los deportistas.

En un debate moderado por el director de Deportes de EFE, Luis Villarejo, la propia Anabel Medina pidió hacer autocrítica dentro de la cultura del deporte español, más centrada en "ídolos que en una cultura polideportiva" y explicó que la promoción de la base que se realiza en Francia o Italia da unos resultados "a largo plazo muy buenos".

Por ello, incidió en la necesidad de estudiar modelos como el de, por ejemplo -y sin poner cotas más altas como Estados Unidos-, los Países Bajos para "trabajar de manera más profesional", porque, recordó, los tiempos en los que se viajaba con un entrenador ya han pasado, y ahora "parece más un equipo de fútbol, con fisios y preparadores".

En ese sentido, Deó pidió "un revulsivo" que signifique "un objetivo común" en el deporte español para que todo "confluya con el mismo objetivo" y que, como ocurrió en Barcelona 92', no terminó en ese propio verano, sino que desencadenó centros de tecnificación y alto rendimiento y una continuidad durante una década.

Papel de mecenas o fundaciones como las de Juan Roig

Así, todos ellos recalcaron la labor de la Fundación Trinidad Alfonso o el Proyecto FER, iniciativas impulsadas por Juan Roig desde el ámbito privado, y, este punto, Medina hizo especial hincapié en el apoyo al deporte valenciano del presidente de Mercadona.

"No tenemos que descubrir el trabajo de Juan Roig, que ha hecho muchísimo por el deporte valenciano. Y el Roig Arena lo va a impulsar todavía más. Es algo que en Estados Unidos está muy presente, que tienen muy presente, y los de España, como Roig, también ayudan", apuntó Medina.

No obstante, todos pusieron de relieve que si no existieran los "milagros" como Jon Rahm, Carlos Alcaraz o Carolina Marín, "sería otra cosa" porque hay siete, ocho o nueve figuras en deportes menos conocidos que "han salido milagrosamente", recalcó Deó, quien al mismo tiempo subrayó que "la inversión privada va muy ligada a la visibilidad" y, por ello, pidió un esfuerzo extra de la administración pública.

En este sentido, Carpena incidió en que hace falta "un plan estratégico" global y subrayó que a él le da igual si eso se termina fraguando en un Ministerio de Deporte, porque lo que importa, dijo, es una mayor inversión y una "espoleta" que "empuje esa cultura deportiva y dé un salto adelante" en el deporte.

Feliciano López, en la línea de los demás, insistió en la necesidad de crear un nuevo "legado, como el de Barcelona", que fue "enorme" y reivindicó que en España "no sólo existen tres deportes".

"Creo que nos ha faltado un poco de continuidad en todo el legado de Barcelona. No me comparo con EEUU o China, pero sí con Italia, Francia o Alemania, que invierten mucho dinero en deporte. España necesita un poco más de inversión en el deporte, lo digo con total sinceridad. Un poco más de apoyo para seguir compitiendo con Francia o Italia y, para ello, hace falta un proyecto como el de Barcelona, que no fue puntual, sino que ayudó a 10-15 años vista", comentó.

Feliciano lamentó que España vive en exceso "del talento" y puso de ejemplo a Alcaraz, "un tipo que sale porque a su padre le gusta el tenis" y "es un milagro, teniendo en cuenta donde estamos". Por ello, quiso felicitar a empresas como El Pozo, que ayudó a Alcaraz desde el inicio, o a Joma, la marca española radicada en Portillo (Toledo).

"Joma ha tenido presencia brutal en los Juegos Olímpicos. El 15 % de las delegaciones era Joma y eso es muy bonito, porque el poder expandirse de esa manera muestra que las cosas se hacen bien en nuestro país", apuntó Feliciano, que hizo extensible esa reflexión a los medios de comunicación.