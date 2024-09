Una acusación del 'caso Begoña Gómez' defiende el papel de la acción popular frente a la crítica del fiscal general

Luis Pardo, presidente de Iustitia Europa, una de las acusaciones populares personadas en el 'caso Begoña Gómez', ha defendido este lunes el papel de la acción popular como "último reducto de la sociedad civil" frente a la corrupción. Lo hace respondiendo al discurso de la semana pasada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien llamó a reflexionar sobre el papel de las acusaciones populares indicando que podían darse "fines espurios". En declaraciones a los medios, Pardo se ha mostrado contrario a una posible modificación de la legislación vigente que regula la participación de acusaciones populares en procedimientos judiciales y ha tildado la reflexión de García Ortiz de "muy grave". De hecho, ha aseverado que por ejemplo en el caso en el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios de no ser por la acción popular no existiría acusación, criticando así el papel de la Fiscalía en este asunto. Para García Ortiz, en cambio, se ha llegado "a un punto de difícil gestión" porque "el ejercicio de la acción penal se ha universalizado", "cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular", de modo que "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él". "Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", sostuvo en su discurso con motivo de la apertura del año judicial.

