Barrabés confirmó "una o dos" reuniones con Pedro Sánchez en su declaración como testigo antes de ser imputado

El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez', señaló ante el juez Juan Carlos Peinado en su declaración por videoconferencia como testigo el pasado 15 de julio --antes de ser imputado-- que se reunió una o dos veces con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, y recordó que uno de esos encuentros tenía que ver con "una ronda" de contactos del jefe del Ejecutivo con empresas para recabar su opinión "sobre la innovación en España" de las pequeñas y medianas empresas. Así lo explicó el empresario a preguntas del juez, que realizó el interrogatorio de manera telemática dado el delicado estado de salud del empresario. En la grabación de esa declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, confirmó que con la esposa de Sánchez, Begoña Gómez --investigada en el caso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios-- mantuvo en Moncloa también varios encuentros por su colaboración en un máster de la Universidad Complutense de Madrid. En este sentido, explicó al juez que en total serían unas cinco visitas a Moncloa --"tampoco muchísimas"-- y que siempre fue "por invitación". Además, recordó que en una que mantuvo con Gómez también estuvo presente "durante un rato" el presidente del Gobierno y "Alberto Barreiro, una persona del mundo del diseño", y que la conversación giró en torno a la innovación. Durante el interrogatorio, el empresario se excusó repetidas veces por si fallaba en algún dato y recordó al magistrado que estaba bajo los efectos de "muchas medicinas" debido a la enfermedad que padece y por la que ese mismo día iba a ser ingresado de nuevo. Tras negar tener relación de amistad con ninguno de ellos, explicó que con el presidente del Gobierno ha coincidido "un par de veces" aunque luego matizó que quizá pudo encontrarse también "en algún evento": "No tengo una relación profesional con él, ni de amistad, ni nada de ese tipo". Sobre el momento en el que le conoció, el empresario explicó que creía que fue en Benasque (Huesca) en 2015 --antes de que Sánchez llegara a Moncloa-- porque citó a los empresarios para mantener una reunión. "Fuimos 40 empresarios o así, no sé si todos éramos empresarios (...), yo creo que fue donde le conocí", recordó. En el caso de Begoña Gómez, el empresario explicó al juez que la conoció en 2019 cuando participó en un evento denominado 'Mañana' y que la ha visto "en bastantes ocasiones" debido al máster en el que él impartió algunas clases. NUEVE VECES CON BEGOÑA GÓMEZ Explicó que se vieron tanto en Moncloa como en otros lugares y que fueron "bastantes" veces, "como nueve". A pesar de reconocer que sí tuvo participación activa en el máster que impartían, negó conocer nada sobre la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez. "Yo no sé nada de la cátedra, no tengo nada que ver con eso", indicó. Sobre el máster, indicó que colabora con "muchísimos" y que fue Begoña Gómez quien le contactó para que le ayudara "desde la parte de estrategia". "Me pareció que era una cosa seria, no sé cómo funcionaba eso, y bueno, llegué allí", ha recordado, para luego afirmar que como todos los profesores obtuvo una compensación económica por las clases que impartió, y que fueron como "200 o 300 euros por clase".

Compartir nota: Guardar Nuevo