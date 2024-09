Sánchez viaja a China para seguir reforzando los lazos políticos y reduciendo la brecha comercial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará este lunes una visita de tres días a China con la que busca seguir reduciendo el déficit comercial con el gigante asiático e incrementar las inversiones chinas en España, al tiempo que se fortalece la relación en el plano político con un nuevo encuentro con su presidente, Xi Jinping. Este será el segundo viaje a China del presidente en poco más de un año, ya que estuvo en Pekín en marzo de 2023 con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Tanto entonces, como ahora, Sánchez se reunirá con el presidente chino. Desde Moncloa ponen de relieve el hecho de que la visita se produzca en tan breve lapso de tiempo e inciden en que pone de manifiesto que Pekín considera a España un socio de interés creciente dentro de la UE y que existe una voluntad de que haya regularidad en los contactos políticos. En este sentido, además de su reunión con Xi Jinping, Sánchez también tiene previstos encuentros con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. IMPULSO A LAS RELACIONES COMERCIALES Pero al margen de estos contactos políticos, que buscan fortalecer la relación en este ámbito y que permitirán abordar tanto las relaciones bilaterales como otros temas de la agenda internacional, el objetivo principal de la visita del presidente al gigante asiático es reforzar la relación económica y comercial, explican fuentes gubernamentales. Para ello, Sánchez viajará acompañado de un nutrido grupo de empresarios y además se ha incluido Shanghái como segunda etapa, dado que es uno de los principales polos económicos, industriales y financieros del país y hay una presencia creciente de empresas españolas. En este sentido, en Pekín está prevista una reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China creado en 2018 y que integran quince grandes empresas españolas y 21 chinas, y en Shanghái un foro empresarial, además de la visita a empresas y contactos con empresarios chinos. Actualmente, hay inversiones chinas en España por 10.000 millones, mientras que las españolas en el gigante asiático se elevan a 5.000. Desde Moncloa trasladan la voluntad de seguir atrayendo inversiones y de avanzar en todo lo que sea reforzar y consolidar la relación comercial y admiten el deseo también de buscar un mayor equilibrio en la relación. En 2022, el déficit comercial con China ascendió a 41.639 millones de euros, un 61% del déficit total de España con el resto del mundo y reduciendo significativamente la tasa de cobertura hasta un 16% (frente a un 25% en 2021). LOS ARANCELES A LOS COCHES ELÉCTRICOS CHINOS EN LA AGENDA En cuanto a los temas de fricción actuales entre la UE y China, ante la amenaza europea de imponer aranceles a los coches eléctricos chinos durante los próximos 5 años y la posible respuesta de Pekín introduciendo a su vez aranceles, entre otros, al sector porcino, algo que afectaría seriamente al sector español, las fuentes apuntan a que también se tratará este tema. El Gobierno, como en otras cuestiones, lo hará con una actitud constructiva y con el deseo de buscar una solución consensuada que evite una guerra comercial con el gigante asiático, aunque sin dejar de defender los intereses europea y en particular españoles, aseguran las fuentes, que evitan por ahora aclarar en qué sentido votará España cuando se tenga que decidir si se imponen aranceles a los coches eléctricos chinos. Lo que sí que han querido dejar claro desde Moncloa es que Sánchez no acude a Pekín a su encuentro con Xi como representante de la UE ni lleva ningún mensaje concreto respecto a esta cuestión ni tampoco en relación con otros asuntos de la actualidad internacional como la guerra de Ucrania o el conflicto en Gaza. AGENDA DEL VIAJE Aunque el presidente tiene previsto viajar hacia Pekín este mismo sábado por la tarte una vez termine el Comité Federal del PSOE, su agenda oficial no arrancará hasta el lunes, con la inauguración del IX Foro que organiza la Fundación Consejo España-China, a la que seguirá la inaguración del Consejo Asesor Empresarial. La jornada se completará con los contactos a nivel político, empezando por el primer ministro, con quien firmará varios acuerdos y mantendrá un almuerzo, seguido por el presidente de la Asamblea Nacional y por último Xi Jinping, quien le ofrecerá una cena en su honor. Tras ello, Sánchez se desplazará a Shangái, donde arrancará su agenda el martes con la inauguración del foro empresarial. A continuación, el presidente del Gobierno tiene previsto inaugurar el nuevo centro del Instituto Cervantes en esta ciudad. Con ello, España se convertirá en el primer país que tendrá dos centros culturales en China, lo que a juicio de Moncloa deja claro la relevancia que Pekín brinda a la cultura española. También en esta ciudad hay previsto un contacto a nivel político con el secretario del Partido Comunista Chino e Shangái, Chen Jining. Además, visitará la sede de la energética china Envision y la aceleradora de 'startups' de Tongji situada en el Campos Sino-Hispánico y en la que participan, entre otras, la Universidad Politécnica de Madrid, la Politécnica de Barcelona y la Universidad de Sevilla. Ya el miércoles, el presidente se desplazará al 'cluster' empresarial situado en Kunshan, a unos kilómetros de Shangái, en el que están presentes empresas como Gestamp o Antolín, antes de poner fin a su visita y regresar a España.

