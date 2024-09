Lydia Bosch, feliz de volver a TVE como presentadora con 'El gran premio de la cocina'

Vitoria, 6 sep (EFE).- Lydia Bosch vuelve "con muchas ganas" y "feliz" a su faceta de presentadora con 'El gran premio de la cocina', la versión española del exitoso concurso culinario argentino, que se emitirá diariamente desde el próximo 16 de septiembre a las 14:10h en La 1 de TVE.

Bosch, que conducirá el programa junto a Germán González, ha confesado durante la presentación en el FesTVal de Vitoria, que cuando realizó la prueba con el comunicador sintió la "misma química" que en su día tuvo con Emilio Aragón, con quien presentó 'El gran juego de la Oca'.

"Cuando me llamaron para confirmar que estaba dentro, pregunté si estaba también Germán, porque sentí esa magia y conexión, que para mí era importante trabajar con un buen compañero", ha resaltado la actriz, algo en lo que ha coincidido su compañero en este nuevo concurso.

"Cuando hicimos la prueba me pasó lo mismo. Llegué a la prueba sin saber con quién la iba a hacer porque preferí no saberlo y cuando me enteré de que era Lydia Bosch fue sorprendente. Sentí lo mismo, lo pasé muy bien, reí muchísimo, me hizo confiar más en mí de lo que ya de normal lo hago", ha explicado González.

Una nueva etapa para Bosch, que debutó en la televisión como azafata del 'Un, dos tres' en 1984 y que pasó por programas como 'Sábado noche', 'Domingo en rojo' o 'El juego de la oca', y que ha reconocido que sintió vértigo por volver a presentar un programa, aunque también tenía "muchas ganas".

"La vida que es mágica, 15 días antes de que BoxFish me llamase le dije a mis representantes que me gustaría volver a presentar. Estoy muy feliz porque hace 40 años descubrí mi vocación en esta casa, en 'Un, dos, tres...'. Empecé mi carrera haciendo muchos programas como presentadora, que fui compaginando con la parte de actriz y ya me quedé ahí", apuntaba.

'El gran premio de la cocina' es el primer talent show culinario en tiempo real, donde distintos cocineros amateurs, divididos en dos equipos, el verde y el rojo, tendrán que entregar dos platos: uno a los 20 minutos y otro a los 35 minutos.

Cada viernes se eliminará a uno de los participantes del equipo con menor puntuación. Y con el paso de las semanas, el concurso terminará siendo una batalla individual.

El jurado estará compuesto por los populares cocineros Javi Estévez y Marta Verona.

La directora de Entretenimiento de RTVE, Miriam García Corrales, ha señalado que los concursantes representan a toda la sociedad española, con procedencias dispares y edades que van desde los 85 años, de la concursante más mayor, hasta los 21 años del más joven de la edición.

Asimismo ha asegurado que a los espectadores que vean el concurso le van a entrar ganas de cocinar. "Hasta los más perezosos van a querer hacer algo, porque los platos son sencillos, pero con unos mínimos que hacer" y ha citado ejemplos como un cachopo o un flamenquín.

Esta primera edición de 'El gran premio de la cocina', que ocupará la franja que deja 'Ahora o nunca', durará once semanas y el vencedor se llevará un premio de 50.000 euros de premio. EFE

1011956

sgh/agf/oli