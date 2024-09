Espadas señala que no se ha callado ante pacto PSC-ERC, que "será una oportunidad de mejorar la financiación de todos"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha rechazado este jueves que los socialistas andaluces hayan optado por el silencio frente a las críticas de otros dirigentes territoriales socialistas por el pacto de PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat que conllevaría una financiación diferenciada para Cataluña. "No me he callado en ningún momento desde que se produce el acuerdo en Cataluña", ha afirmado Espadas, quien ha precisado que "en ningún momento hemos aceptado que si de ese acuerdo se produce un daño a los intereses o a la igualdad de los andaluces vayamos a estar de acuerdo", para sostener que "sí hemos planteado un diálogo constructivo". Espadas se ha declarado "seguro de que los socialistas y el Gobierno de España va a dar una oportunidad con este acuerdo en Cataluña a que mejore la financiación de todos los territorios" y con ello "ser capaces de mejorar el autogobierno en cada territorio donde se quiera", según ha argumentado durante una entrevista con el programa La Ventana de Andalucía de la Cadena Ser, que ha seguido Europa Press. Se ha rebelado ante "el relato que está construyendo el Partido Popular de que Cataluña nos roba, de que el Partido Socialista ha transigido con Cataluña privilegios que no van a tener otros territorios" para replicar que "es rigurosamente falso", a lo que suma un "claro que no" cuando plantea "¿cómo vamos a permitir que se agrande esa fractura, que se agrande esa desigualdad, por un acuerdo con una comunidad autónoma, en este caso con Cataluña, que generara un problema aún mayor en las arcas públicas?", en alusión a la demanda de las comunidades infrafinanciadas, entre ellas, Andalucía. Ha reivindicado aquí las afirmaciones que hizo este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando planteó "inyectar más recursos al sistema de financiación autonómica", convencido de que "si queremos corregir esa infrafinanciación de Andalucía hace falta más dinero en la cesta", antes de evocar situaciones del pasado cuando "con el señor Rajoy, cuando viene una crisis económica, no hay dinero para financiar de manera adecuada los servicios públicos como la sanidad, como la educación, como la dependencia". Ha reclamado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se siente conmigo a hablar, que deje la confrontación, que deje de mentir y que deje de decir barbaridades y se siente conmigo a defender los intereses de Andalucía", para lo que ha planteado como punto de partida el acuerdo del grupo de trabajo sobre financiación del Parlamento de Andalucía de 2018 porque "defiende un modelo que compartimos, Partido Popular, Partido Socialista, sobre qué es lo que necesita Andalucía", aunque ha precisado que "ese cálculo se ha quedado completamente desfasado", en referencia a la cifra de "en torno a los 4.000 millones de euros" que se planteó como infrafinanciación de Andalucía. "Eso hay que negociarlo como está haciendo el señor Illa con el Gobierno de España, debe hacerlo el señor Moreno Bonilla con el gobierno", ha afirmado. "NO VAMOS A PERMITIR AGRAVIOS PORQUE GANAMOS LA AUTONOMÍA EN LA CALLE" Ha indicado que "los socialistas andaluces no vamos a permitir ningún tipo de agravio o de privilegios de otros territorios porque nos ganamos la autonomía en la calle y en las instituciones gobernando el Partido Socialista", para precisar entonces que "estamos defendiendo un modelo de financiación autonómica justo, solidario, donde se garantice la igualdad de los servicios públicos en todos los territorios". El líder de los socialistas andaluces ha argumentado que "en otros momentos en la historia, Cataluña le plantea al Gobierno de España un avance en el autogobierno", de lo que ha puesto como ejemplo la cesión del 15% en el IRPF, que acordó el Gobierno de Felipe González con la Generalitat de Jordi Pujol, que se amplió hasta un 30% con un Gobierno Aznar, y hoy esa cesión es de un 50%, según el modelo de financiación de 2009. Espadas ha blandido réditos de esa negociación para la investidura de Illa como que "en Cataluña hemos pasado de estar hablando de independencia y de fractura social a hablar de recursos, de financiación y de cómo se reparte el dinero de todos" y que esa divergencia se trataba de "un problema que tenía España y la fractura constitucional que había y el Partido Socialista es el partido que ha conseguido esa normalización". "La financiación singular de Cataluña es como la demanda de financiación singular que lleva muchos años también haciendo Andalucía gobernada por el Partido Socialista, cuando pedíamos que se reconocieran elementos que exigían compensar muchos años de abandono y de subdesarrollo que ha tenido Andalucía", ha argumentado Espadas. Para la aprobación del futuro modelo de financiación, ha argumentado que "el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano que informa antes de llevar a Cortes Generales un modelo de financiación autonómica, antes de convertirla en ley y sacarla adelante con la mayoría que exige la ley", además de recordar que "los elementos comunes se negocian entre todos y deben garantizar igualdad y solidaridad y luego hay elementos específicos y singulares que dependen de las competencias". Ha recordado que "Cataluña gestiona más competencias que Andalucía y Andalucía podría llegar al ejercicio de competencias de las mismas características que el Estatuto catalán", convencido de que "tenemos un Estatuto prácticamente como el catalán". Sobre la aprobación de un fondo transitorio de nivelación para Andalucía, Espadas ha abogado por un acuerdo para que "las cosas se arreglan definitivamente cuando venga la próxima crisis" porque, en caso contrario, "nos cogerá con un modelo de financiación autonómica injusto para Andalucía, como nos pasó con Rajoy". Espadas ha sostenido que "el concepto de financiación singular lo empleaba el Partido Popular en su programa electoral de Cataluña en 2012" y que "el señor Feijóo afirmaba hace tan solo tres, cuatro años que Cataluña tenía derecho a exigir una singularidad en su financiación, pero es que lo defendía también como gallego cuando era presidente de esa comunidad autónoma". "Cada comunidad tiene singularidades que debe poder negociar y que es legítimo que reivindique al Estado, pero luego tiene elementos comunes que debe igualmente negociar con el Estado en iguales condiciones con otros", ha sostenido. CORRESPONSABILIDAD FISCAL Y REGALOS DE MORENO El también portavoz del PSOE en el Senado ha blandido que "el segundo elemento para que funcione un modelo de financiación autonómica es la corresponsabilidad fiscal", momento en que ha señalado que "con los impuestos que gestiona la Junta de Andalucía el PP hace regalos fiscales a los ricos y baja la recaudación", por lo que en ese supuesto se ha preguntado "¿quién está atacando la igualdad entre andaluces y andaluzas? ¿Quién le está quitando dinero a los andaluces que no tienen recursos para irse a una sanidad privada y que dependen de la sanidad pública?". "Se los está quitando el señor Moreno Bonilla, que se los está dando a las rentas más altas", ha esgrimido. Ante la negativa del Partido Popular a aceptar la condonación de la deuda autonómica en manos del Estado, como se ha planteado para Cataluña y al conjunto de las comunidades, Espadas ha alegado que "Feijóo le ha exigido a los presidentes autonómicos, al señor Moreno Bonilla, que se calle y que no acepte ese acuerdo" para apuntar entonces que "eso significa 1.500 millones de euros menos de financiación a los servicios públicos en Andalucía por decisión política". "Que no me diga más el señor Moreno Bonilla en el Parlamento que él defiende Andalucía incluso en contra de su partido cuando hace falta. Esto demuestra que eso es mentira", ha remachado su argumentación.

Compartir nota: Guardar Nuevo