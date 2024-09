López Miras, sobre la designación de Escrivá: "Ya no hay pudor ninguno en colonizar todas las instituciones del Estado"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha considerado una "barbaridad" la designación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España, y ha lamentado que "ya no hay pudor ninguno en colonizar absolutamente todas las instituciones del Estado". En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por esta designación, López Miras ha lamentado que "la autoridad independiente en materia económica y monetaria más importante de España va a ser dirigida por un ministro de Pedro Sánchez". "Fíjese si no es normal; fíjese si esto es una barbaridad; y fíjese si esto contraviene todas las normas y todos los principios por los que rige la democracia y los consensos necesarios para elegir a este tipo de autoridades que tienen que dirigir instituciones independientes, que en 45 años de democracia es la primera vez que pasa", tal y como ha subrayado. En este sentido, ha remarcado que "es la primera vez que una persona va a pasar de ser ministro a ser gobernador del Banco de España". "Va a pasar de ser ministro y de estar a las órdenes de Pedro Sánchez, a dirigir un organismo que tiene que ser independiente del gobierno; una autoridad económica y monetaria", ha reprochado López Miras. "Ahora tendrán que explicarme, a mí y a muchos españoles, cuál es la independencia que va a tener esa institución que debe ser independiente cuando la dirige un ministro de Pedro Sánchez", tal y como ha aseverado el presidente del Gobierno murciano, quien ha considerado que "hay dudas más que evidentes". A su parecer, esto "no es bueno" cuando "es la primera vez que pasa en 45 años de democracia". "Raro sí que es y preocupante, mucho", ha concluido.

