El PP ve "inaudito" que Escrivá fiscalizará como gobernador del BdE su propia gestión como ministro: "Es una perversión"

El vicesecretario de Cultura y portavoz de PP, Borja Sémper, ha calificado como "inaudito" que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, fiscalizará como gobernador del Banco de España "la gestión del propio Escrivá" al frente de su ministerio. Para los 'populares' supone "una perversión" de los organismos que tienen que velar "por el control de lo que hace el poder". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Sémper ha sostenido que la elección de Escrivá para dirigir el banco central español es otro ejercicio de "colonización" de las instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez, después de nombrar a una ministra de Justicia como fiscal general del Estado, o a otro ministro de Justicia como miembro del Tribunal Constitucional. "Hoy se nos dice que se va a anunciar el nombramiento del señor Escrivá como gobernador del Banco de España, y hoy, el señor Escrivá es ministro del Gobierno de España. Esto es inaudito. El señor Escrivá va a ser gobernador del Banco de España y va a fiscalizar la gestión del propio señor Escrivá, cuando él era ministro", ha criticado el dirigente 'popular'. Sémper ha compartido que "entiende" que al Gobierno, como a todos los gobernantes, le "moleste mucho" la "independencia de los órganos independientes", pero que es "necesario que el poderoso esté controlado" y el Banco de España es "una institución fundamental para garantizar que las políticas públicas de contenido económico sean fiscalizadas por organismos independientes". El nombramiento de Escrivá, para el portavoz del PP, "va en la dirección contraria" de la regeneración política y el control del poder. "Y en esto Sánchez nos está demostrando en los últimos tiempos que es experto", ha proseguido Sémper, para concluir que "no es razonable". EL PP, "SATISFECHO" CON PERELLÓ Preguntado acerca de su opinión sobre el nombramiento de la progresista Isabel Perelló para dirigir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Sémper ha explicado que el PP está "muy satisfecho" con esta elección porque ha conseguido lo que aspiraba. "Yo le puedo asegurar que estamos muy contentos con esta decisión de los miembros del CGPJ, del respeto absoluto a su independencia. Lo primero, porque estamos contentos, porque los partidos políticos no hemos metido mano en este nombramiento. Segundo, es verdad, suena bien que haya una evidencia del papel de la mujer en la judicatura", ha detallado. El vicesecretario de Cultura del PP también ha asegurado que su partido no va a intentar "ejercer su influencia" en los vocales conservadores del CGPJ porque quiere "un Poder Judicial independiente del control político", y ha defendido que la prueba de ello es que se ha designado a una presidenta progresista para dirigir el órgano de gobierno de los jueces.

