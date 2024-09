Feijóo acusa a Sánchez de "colonizar" el Banco de España con Escrivá y da por rota negociación para elegir subgobernador

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "colonizar" el Banco de España al optar por el ministro José Luis Escrivá, ya que, a su entender, "no se puede pasar de un Ministerio a dirigir" esta institución. El primer partido de la oposición da por "rota" la negociación con el Gobierno para proponer al subgobernador del Banco de España, según han señalado a Europa Press fuentes del PP. Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador. Desde 'Génova' dan por "rota" la negociación con el PSOE --que ha liderado por parte del PP su secretaria general, Cuca Gamarra-- alegando que no van a ser partícipes de este "mercadeo", según han señalado las fuentes consultadas. FEIJÓO CREE QUE SUPONE "INVADIR" EL BANCO DE ESPAÑA Esta mañana, antes de que el Gobierno confirmase el nombramiento de Escrivá, Feijóo ya había avisado al jefe del Ejecutivo que proponer al ministro supone "controlar e invadir" el Banco de España, dado que no ofrece "garantías de independencia". "Con nosotros que no cuenten en esta nueva invasión del Banco de España", ha señalado en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Una crítica que ha reiterado unas horas más tarde tras conocer que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá en el Congreso este miércoles para informar de que propondrán al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública como nuevo gobernador del Banco de España, en sustitución de Pablo Hernández de Cos. Feijóo ha dado la enhorabuena a Isabel Perelló como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "primera mujer que preside este órgano y primera vez que se elige sin imposición de los partidos", algo que, a su juicio, es "doble motivo de celebración". "Le deseo todo el acierto para seguir avanzando en la despolitización de la justicia", ha dicho. Sin embargo, ha lamentado que ese mismo camino no se aplique en el Banco de España. "El PP impuso la regeneración en el CGPJ y hoy tiene una configuración y Presidencia independientes. Donde solo ha decidido Sánchez, hay una nueva institución colonizada. No se puede pasar de un Ministerio a dirigir el Banco de España", ha asegurado en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. TELLADO: "EL PP NO ESTÁ DISPUESTO A CAMBIAR CROMOS" También el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha expresado su rechazo al ministro Escrivá como candidato a gobernador del Banco de España y ha recalcado que esta institución "necesita al frente a una persona independiente". Tellado ha asegurado que al PP le parece que es "tremendamente lamentable que al presidente del Gobierno se le pase por la cabeza que una persona se puede levantar por la mañana como ministro del Gobierno de España y por la tarde ser gobernador del Banco de España". Al ser preguntado expresamente si, ante esa apuesta del Gobierno, está dispuesto a proponer un subgobernador, Tellado ha dejado claro que el PP "no está dispuesto a cambiar cromos" y ha defendido perfiles independientes en esta institución. A su entender, Escrivá no cumple con ese requisito de independencia y con su designación el Gobierno está "constatando una vez más, la voluntad inequívoca de colonizar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio, no del Gobierno, sino de los intereses personales de un señor que se llama Pedro Sánchez".

