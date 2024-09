Azcón dice que Cataluña sigue siendo "insolidaria" e insta a Illa a acoger a menores migrantes

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha culpado este martes a Cataluña de seguir siendo "insolidaria" con la acogida de menores inmigrantes no acompañados y ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a que aclare si la comunidad autónoma que preside acogerá o no a inmigrantes después de que el anterior Gobierno catalán votase en contra de hacerlo. "Las demás comunidades autónomas entienden que había que cumplir los acuerdos y acoger a los inmigrantes, pero Cataluña --gobernada entonces por ERC-- votó en contra", ha recordado el presidente 'popular' de Aragón antes de preguntarse por qué Illa "todavía" no ha anunciado si Cataluña acogerá a menores inmigrantes no acompañados pese a llevar varias semanas al frente de la Generalitat. De esta forma se ha pronunciado el presidente aragonés en un desayuno informativo de Europa Press, recalcando que "la comunidad que gobierna el PSOE votó en contra de la acogida de menores y sigue sin anunciar que vaya a hacerlo". Azcón ha apuntado a que la causa puede encontrarse en una negativa de ERC acordada en el pacto de investidura del también exministro de Sanidad. Así, según ha manifestado, existe una "diferencia fundamental" entre el planteamiento sobre inmigración que tienen los socialistas y el PP ya que, a su juicio, el PSOE "está utilizando la inmigración como un arma arrojadiza" y no está tratando el problema como un "tema de Estado". EL GOBIERNO NO TIENE PLAN En el mismo sentido, Azcón ha denunciado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "no tiene plan ni voluntad" para controlar la acogida de menores migrantes no acompañados ejemplificando que llegan cantidades "desproporcionadas" de inmigrantes a pequeñas poblaciones en función de si el Ejecutivo "encuentra hoteles vacíos o no". En esta línea, ha aseverado que si la reforma de la Ley de Extranjería no salió adelante fue por la negativa de los "socios del Gobierno" aunque ahora el Ejecutivo "acuse" a los 'populares' de no apoyar a Canarias con la llegada de inmigrantes. "No lo consiguieron --la reforma de la norma-- porque ni tienen voluntad ni tienen plan", ha recalcado. Asimismo, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo en materia de inmigración asegurando que "ni pone los medios ni tiene voluntad" para que las comunidades autónomas acojan a los menores inmigrantes no acompañados, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos "no pueden negarse" a acogerlos "a pesar de que no cuentan con la financiación necesaria". De esta forma se ha pronunciado el dirigente territorial 'popular' durante el desayuno informativo de Europa Press, al que también han asistido dirigentes de su formación como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra; su portavoz en el Senado, Alicia García; o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

