Teresa Perales: "Esta medalla sabe a récord del mundo"

París, 31 ago (EFE).- La aragonesa Teresa Perales declaró que la medalla lograda en los 50 espalda, clase S2, en los Juegos Paralímpicos de París, le "sabe a récord del mundo" por todos los problemas que ha pasado en estos últimos años desde Tokio 2020, aseguró que no se va a retirar después de estar en la capital francesa, y dejó "abierta la puerta" a seguir otro ciclo más.

Perales accedió a la final tras registrar con 1:12.79 el tercer mejor tiempo de su serie y el sexto total de las ocho clasificadas a la pelea por las medallas.

En la final, nadando con la mano derecha fue siempre alternando la tercera y la cuarta posición pero en el momento clave, en los últimos metros, supo mantener el ritmo y tocó la pared en un tiempo de 1:10.95, solo dos centésimas menos que la italiana Ángela Procida (1:10.97).

"Esta medalla sabe a récord del mundo. Tiene mucha historia y mucho esfuerzo detrás. Todos los deportistas ponemos mucho esfuerzo y mucho empeño y solo algunos tenemos la suerte de poder subir al podio. Otros tienen la mala suerte de que a veces unas milésimas de segundo te separan de la medalla y es muy injusto", dijo Perales, en la zona mixta de la Defense Arena.

"Esta medalla va un poco por toda esa gente que se queda a las puertas y por todos aquellos que mantenemos la esperanza hasta el final. A mi me daba igual el color, yo quería una, la 28", confesó la aragonesa, obsesionada con igualar en número de medallas al nadador olímpico estadounidense Michael Phelps.

"Ésta es la más épica por encima de todas, por todo lo que ha habido detrás. Ha sido muy difícil reinventarme y volver a aprender muchas cosas de mi vida diaria y de la piscina. Esto es el recordatorio de que somos supervivientes todas las personas y que podemos reinventarnos en cualquier momento", declaró Perales, que agradeció el trabajo incansable de su entrenador, Darío Carreras.

"Yo confiaba pero luego hay que estar ahí. Esta tarde he estado más nerviosa que en toda mi carrera porque antes solo tenía que preocuparme de mi cabeza, de tener controlados los nervios, y ahora tenía que estar también concentrada en que el cuerpo me hiciera caso. Este bronce tiene el color más bonito del mundo y la medalla pesa una barbaridad", señaló.

Tras la competición, Teresa Perales fue felicitada por la reina Letizia, que estuvo viendo su prueba en el recinto parisino.

"Nos conocemos desde hace muchos años y me ha seguido la trayectoria. Además, sabéis que la Reina es una persona muy informada. Muchísimo. Tiene una memoria privilegiada y sabe casi más cosas que yo de mi propia vida", apuntó.

Sobre el futuro, lo más inminente es volver a competir el 3 de septiembre en los 100 espalda para "disputar la final", sin opción de medalla, y después el Mundial de Singapur en 2025.

"Me gusta mucho la piscina y porque siempre he pensado que no me iba a retirar en unos Juegos. Yo me retiraré después. No quiere decirse que me retire antes de los siguientes Juegos pero vamos a dejar la puerta abierta y a disfrutar de estos y a pensar en el más allá", concluyó. EFE

drl/apa