Borrell insta a vigilar a las empresas europeas ante el crecimiento de la economía rusa

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha instado a hacer un trabajo de "autocrítica" y "vigilar" a las empresas europeas ante el crecimiento económico que viene registrando Rusia pese a estar en pleno conflicto armado con Ucrania y con sanciones vigentes por parte de la Unión Europea. "La economía rusa está creciendo, sí. Es la economía de la muerte. Está creciendo porque está haciendo keynesianismo lanzando gasto estatal para financiar la guerra. Naturalmente, eso crea puestos de trabajo", ha dicho Borrell este viernes en una entrevista en la segunda edición de Informativos Telecinco, recogida por Europa Press. Eso sí, el Alto Representante ha incidido en que a pesar de este crecimiento, la inflación "también es galopante", y el déficit público "se ha devaluado". Al hilo, ha sugerido "vigilar" a las empresas europeas en un examen "autocrítico". "Si usted mira el incremento de las exportaciones a algunos países de Asia Central y del Cáucaso, provenientes de Europa, están creciendo exponencialmente. Y francamente no se explica este apetito por comprar productos europeos en países que son fronterizos y cercamos a Rusia salvo que uno piense que el destino final de estos productos es Rusia", ha dicho. En otro punto, preguntado por si ve una posible salida pacífica basada en la negociación en torno a Venezuela, Borrell ha insistido en que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha entregado ningún acta notarial que certifique su victoria en las elecciones. "Ese es el problema. La oposición ha reunido un gran número de ellos, alrededor del 80 por ciento. Lo que muestran es un resultado radicalmente distinto al que ha proclamado Maduro vencedor", ha reiterado, justificando así la decisión del jueves del Consejo Europeo que decidió considerar "que Maduro no era un presidente democráticamente electo".

