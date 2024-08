Sumar advierte de que el "pacto ético" y la lucha antibulos debe incluir "apartar el clientelismo y la corrupción"

El diputado de Sumar y secretario general de la formación en Euskadi, Lander Martínez, considera "magnífico" intentar sacar de la política "las fake news, los bulos y los insultos", pero ha advertido de que "pacto ético son muchas cosas" y "la ética política también significa apartar el clientelismo y la corrupción". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez ha aludido de este modo al 'pacto ético' que el lehendakari, Imanol Pradales, tiene previsto promover en Euskadi. "Un pacto ético son muchas cosas", ha precisado. El representante de Sumar ha apuntado que, ante la propuesta de "sacar la bronca del Parlamento", es preciso tener en cuenta "la interpretación" de "lo que sea la bronca". "¿La bronca es la crítica constructiva, la bronca es la discusión política? Esto depende de la interpretación que tengo de la política", ha señalado. En su opinión, "el conflicto es una parte fundamental de la política porque al final es el choque de ideas, es el alcanzar acuerdos y proyectos futuros a través de, inicialmente, una discusión política". En todo caso, ha asegurado que, "si esto significa apartar de la política las fake news, los bulos, el insulto personal, etcétera", le parece "magnífico". Sin embargo, ha puntualizado que "la ética política también significa apartar de nuestras prácticas el clientelismo, la corrupción, la mentira, en fin, que no se trata sólo de la bronca". A su entender, Pradales pretende "elaborar un contraste, habitual, muchas veces, en el PNV de que en Euskadi no hay bronca, en el Estado sí, etcétera", pero "la realidad es más compleja". PACTO POR LA SALUD Por otro lado, ha afirmado que "tener expectativas" respecto al Pacto por la Salud, en el que comenzará a trabajarse en septiembre, "de momento es difícil". Para Sumar, "un pacto por la salud tiene que pasar por el reforzamiento del sistema público de salud a través de lo público y a través de la vía presupuestaria, a través del blindaje de lo que es uno de los principales servicios públicos que tiene Euskadi". "A partir de ahí, se abren muchísimas discusiones sobre cuál es el papel que tiene que tener la atención primaria, cómo reducimos las listas de espera, cómo centralizamos o descentralizamos los servicios de salud, etc. Pero esto solo se puede dar desde una implicación directa de lo público en el sistema de salud", ha insistido Finalmente, ha asegurado que Sumar, que cuenta con un único escaño en el Parlamento vasco, hará en esta legislatura oposición desde "el modesto lugar que nos dio la sociedad vasca" y trasladará "propuestas de políticas públicas progresistas". Aunque Sumar sabe "cuál es nuestro lugar" y que, en una mayoría absoluta, un escaño no da "un poder político fundamental", ha subrayado que la coalición tiene "una capacidad de innovación política que en otras formaciones políticas no se ha dado". Por ello, ha concluido Martínez, puede "llevar ideas muy interesantes" tanto en políticas públicas "fundamentales" como sanidad o educación, como en "retos" como el cambio climático.

