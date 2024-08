Clavijo valora la diplomacia de Sánchez en África, pero dice que debe acompañarse de cooperación y desarrollo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado la diplomacia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje por varios países africanos para reforzar la política migratoria ante el ascenso de llegadas de migrantes a las islas aunque ha matizado que la misma debe ir acompañada de proyectos, acuerdos empresariales, cooperación y desarrollo para que se generen las oportunidades necesarias en el continente que permita a los jóvenes trabajar y desarrollar su vida allí. Así lo ha dicho este miércoles tras inaugurar, junto a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, la exposición 'La Ruta Canaria, 30 años de migración y muerte' que recorre la realidad de todos estos años. Clavijo recordó que se trata de una labor que también compete a Europa, indicando que recientemente se conoció la eliminación de la misión que la Unión Europea tenía en el Sahel, en la zona más conflictiva, con hambrunas y sequía "que, desde luego, ha motivado, junto con los conflictos bélico que se vaya recrudeciendo la necesidad de salir". Además, apuntó que toda la presión migratoria la están aguantando países como Mauritania, Gambia y Senegal, incidiendo en que sólo por fuera de Mauritania hay unos 150.000 refugiados que quieren dar el salto a Europa, por lo que abogó por hacer todo lo posible para que esas personas se puedan desarrollar allí. "Y por otro lado --explicó--, Europa envejece. Canarias es un ejemplo claro de cómo ha caído la tasa de natalidad y ya no es sólo mantenerla, sino que si queremos continuar con nuestro estado de bienestar con los estándares a los que estamos acostumbrados, necesitamos gente joven". El dirigente canario continuó señalando que es "sistemática" la necesidad y la demanda de mano de obra para el desarrollo de actividades económicas en las islas, en España y en Europa "pero efectivamente tiene que ser regulada, tiene que ser gestionada y desde luego tenemos que tratar de evitar que las mafias no sólo se enriquezcan, sino tener que lamentar que cada 45 minutos muera un inmigrante intentando llegar a nuestras costas". EL PEOR MOMENTO DE LA INMIGRACIÓN "Llevamos 30 años de discursos en Europa y en España, pero 30 años después estamos viviendo el peor momento de la inmigración irregular en Canarias de estos 30 años. Estamos hablando de más de 230.000 migrantes que han llegado a nuestras costas, pero a lo largo de 30 años, las propias ONG nos hablan de que podemos acabar este año en Canarias con casi 50.000, después de haber batido tristemente el récord del año 2023", dijo. Para Clavijo, es el momento de la acción, de que las cosas sucedan y de hacer las cosas. "Espero --agregó-- que el trabajo que se está haciendo con el pacto migratorio que tenemos en Canarias, con la modificación de la Ley de Extranjería y con todo el trabajo que desde el Gobierno de Canarias, con la ayuda de los cabildos, estamos haciendo para que eso ocurra y que ocurra pronto". Por otro lado, el canario criticó que los partidos políticos nacionales quieran convertir un "drama humanitario" en una "batalla política". "Al final lo quieren convertir en una batalla política y esto es un drama humanitario. Ni es un problema político ni es un problema territorial y mientras no seamos conscientes de que la respuesta que tenemos que dar al continente africano es una respuesta de país y de Europa, seguiremos con este tipo de declaraciones que no ayudan, ni las de uno ni las de otro", manifestó. SIN RESPUESTA DE ESPAÑA Y DE LA UE 30 AÑOS DESPUÉS Finalmente, ha lamentado que ni la Unión Europea (UE) ni el Gobierno de España den una respuesta a la inmigración irregular cuando se cumple el 30º aniversario de la llegada de la primera patera a las islas. "Parece triste decirlo pero llevamos 30 años con este fenómeno lamentando fallecimientos, situaciones absolutamente dramáticas con adultos, con menores, con mujeres, con niños, con niñas... y ni Europa ni España da una respuesta. 30 años después, Canarias está igual de sola", aseveró. Para el presidente, "lo que es peor" es que después de todo este tiempo transcurrido, siguen siendo miles las personas que arriesgan sus vidas y las de sus hijos buscando un futuro mejor. Por ello, Clavijo entendió que esta exposición "no solo es un magnífico trabajo, sino que esperamos que ayude a remover las conciencias y a que haya lealtad institucional y voluntad de dar una respuesta distinta a lo que es un drama que es estructural". "Porque no debemos olvidar que vienen buscando trabajo, vienen buscando futuro y es imprescindible que lo tengan porque de ellos y de cómo les vaya a ellos va a depender el resto de la familia que se queda en África y que hacen un esfuerzo para poder pagarles ese billete o ese canon que tienen que pagar", apuntó el canario.

