Receta de brunyols de l’Empordà, los buñuelos fritos y azucarados que son típicos de la Semana Santa en Cataluña

Crujientes por fuera, tiernos y aromáticos por dentro: así son los auténticos buñuelos de l’Empordá. Este dulce frito es uno de los tesoros de la repostería catalana y una parada obligada en Semana Santa, fechas en las que estos son tradicionales.
Se trata de unos buñuelos a base de harina, leche, levadura, matalahúva, aceite de oliva o mantequilla, limón, huevos, azúcar, anís o garnatxa. Esta masa se fríe hasta quedar muy dorada, para luego rebozarlos aún calientes en más azúcar. Destacan por su forma hinchada, como de una esfera aplastada y sin agujero.
Recién hechos, estas riquísimas frutas de sartén desprenden un delicioso aroma a matalahúva que sale de las pastelerías y panaderías e inunda las calles de l’Empordá durante las fechas de Cuaresma, haciendo las delicias de locales y visitantes. Así puedes hacerlas en casa.
Receta de buñuelos de l’Empordá
Los buñuelos de l’Empordá son piezas redondeadas de masa enriquecida, esponjosa y aromática que se fríen hasta quedar doradas y ligeras. La clave está en el levado con levadura fresca, el perfume de anís y cítricos, y el toque de especias como la matalahúva.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 h 45 min
- Preparación: 30 min
- Reposo y levado: 1 h 45 min
- Cocción: 30 min
Ingredientes
- 500 g de harina
- 125 g de azúcar
- 15 g de mtalahúva (anís en grano)
- 20 g de levadura fresca
- 6 huevos
- 200 ml de aceite de oliva suave
- 1 pizca de sal
- 40 ml de licor de anís o garnatxa
- Ralladura de 2-3 limones
- 50 g de mantequilla
- 200 ml de leche
- Aceite para freír (abundante)
- Azúcar para rebozar
Cómo hacer buñuelos de l’Empordá, paso a paso
- Templa la leche y disuelve la levadura fresca en ella.
- En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar, la sal, la matafaluga y el coriandro.
- Añade la ralladura de limón y la mantequilla fundida.
- Incorpora los huevos uno a uno, mezclando bien tras cada incorporación.
- Vierte la leche con la levadura, el aceite de oliva suave y el licor de anís.
- Mezcla hasta obtener una masa blanda y homogénea (puedes usar batidora con gancho de amasar).
- Deja reposar la masa tapada en un lugar templado, hasta que doble su volumen (aprox. 1 h 30 min).
- Calienta abundante aceite para freír a 170°C.
- Con las manos ligeramente aceitada, toma porciones de masa y forma bolas pequeñas.
- Fríe los buñuelos en tandas, girándolos para que se doren de manera uniforme.
- No sobrecargues la sartén para que el aceite no baje de temperatura.
- Retira los buñuelos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente.
- Reboza los buñuelos aún calientes en azúcar.
- Sirve los buñuelos recién hechos para disfrutar de su textura óptima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 35-40 buñuelos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 110 kcal aprox. (por buñuelo)
- Grasas: 4 g
- Hidratos de carbono: 15 g
- Proteínas: 2,5 g
- Azúcares: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Los buñuelos se conservan bien 1-2 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Lo ideal es consumirlos en el día para disfrutar su frescura. Puedes congelarlos (sin rebozar en azúcar) y darles un golpe de horno antes de servir.