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Receta de brunyols de l’Empordà, los buñuelos fritos y azucarados que son típicos de la Semana Santa en Cataluña

La Semana Santa trae un recetario lleno de exquisitos dulces locales, como es el caso de estos buñuelos con aroma a limón y matalahúva

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Los Buñuelos de l'Empordà son
Los Buñuelos de l'Empordà son un clásico de la Semana Santa en esta comarca catalana (Wikimedia / Archivo)

Crujientes por fuera, tiernos y aromáticos por dentro: así son los auténticos buñuelos de l’Empordá. Este dulce frito es uno de los tesoros de la repostería catalana y una parada obligada en Semana Santa, fechas en las que estos son tradicionales.

Se trata de unos buñuelos a base de harina, leche, levadura, matalahúva, aceite de oliva o mantequilla, limón, huevos, azúcar, anís o garnatxa. Esta masa se fríe hasta quedar muy dorada, para luego rebozarlos aún calientes en más azúcar. Destacan por su forma hinchada, como de una esfera aplastada y sin agujero.

Recién hechos, estas riquísimas frutas de sartén desprenden un delicioso aroma a matalahúva que sale de las pastelerías y panaderías e inunda las calles de l’Empordá durante las fechas de Cuaresma, haciendo las delicias de locales y visitantes. Así puedes hacerlas en casa.

Receta de buñuelos de l’Empordá

Los buñuelos de l’Empordá son piezas redondeadas de masa enriquecida, esponjosa y aromática que se fríen hasta quedar doradas y ligeras. La clave está en el levado con levadura fresca, el perfume de anís y cítricos, y el toque de especias como la matalahúva.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 h 45 min
    • Preparación: 30 min
    • Reposo y levado: 1 h 45 min
    • Cocción: 30 min

Ingredientes

  • 500 g de harina
  • 125 g de azúcar
  • 15 g de mtalahúva (anís en grano)
  • 20 g de levadura fresca
  • 6 huevos
  • 200 ml de aceite de oliva suave
  • 1 pizca de sal
  • 40 ml de licor de anís o garnatxa
  • Ralladura de 2-3 limones
  • 50 g de mantequilla
  • 200 ml de leche
  • Aceite para freír (abundante)
  • Azúcar para rebozar

Cómo hacer buñuelos de l’Empordá, paso a paso

  1. Templa la leche y disuelve la levadura fresca en ella.
  2. En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar, la sal, la matafaluga y el coriandro.
  3. Añade la ralladura de limón y la mantequilla fundida.
  4. Incorpora los huevos uno a uno, mezclando bien tras cada incorporación.
  5. Vierte la leche con la levadura, el aceite de oliva suave y el licor de anís.
  6. Mezcla hasta obtener una masa blanda y homogénea (puedes usar batidora con gancho de amasar).
  7. Deja reposar la masa tapada en un lugar templado, hasta que doble su volumen (aprox. 1 h 30 min).
  8. Calienta abundante aceite para freír a 170°C.
  9. Con las manos ligeramente aceitada, toma porciones de masa y forma bolas pequeñas.
  10. Fríe los buñuelos en tandas, girándolos para que se doren de manera uniforme.
  11. No sobrecargues la sartén para que el aceite no baje de temperatura.
  12. Retira los buñuelos con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente.
  13. Reboza los buñuelos aún calientes en azúcar.
  14. Sirve los buñuelos recién hechos para disfrutar de su textura óptima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 35-40 buñuelos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal aprox. (por buñuelo)
  • Grasas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Proteínas: 2,5 g
  • Azúcares: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los buñuelos se conservan bien 1-2 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Lo ideal es consumirlos en el día para disfrutar su frescura. Puedes congelarlos (sin rebozar en azúcar) y darles un golpe de horno antes de servir.

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