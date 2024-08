Moreno inicia este martes un viaje a China para "posicionar Andalucía como destino" de grandes empresas y turistas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, iniciará este martes un viaje institucional a China que se prolongará hasta el 5 de septiembre para "posicionar a la comunidad autónoma en diversos mercados industriales y turísticos del país asiático", de forma que sirva como potencial "destino de posibles inversiones de las grandes empresas chinas" y de ciudadanos "de alto poder adquisitivo del gigante asiático". Así lo señaló el lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz la portavoz de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que acompañará al presidente en este viaje, al que también se van a sumar los consejeros de Turismo y Acción Exterior, Arturo Bernal, y de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, así como el secretario de Acción Exterior, Enric Milló. Según ha informado la Junta, el programa de trabajo del viaje del presidente andaluz se marca también como objetivos la celebración de encuentros con grupos empresariales chinos "de primer nivel" y el "impulso" al destino turístico andaluz en el mercado chino de "alto poder adquisitivo". La expedición andaluza visitará, entre otras, las ciudades de Pekín y Shangai, y de ella también formará parte una numerosa representación de organizaciones empresariales con intereses en China, según ha avanzado también la Junta. En Pekín, primera de las ciudades incluidas en la agenda del presidente, Moreno visitará el parque tecnológico de energías renovables 'Daxing zona internacional de demostración de energía del hidrógeno', donde mantendrá un encuentro con la empresa Hygreen Energy. El presidente andaluz asistirá también a una reunión con la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) y acudirá en el Parque Científico de Zhongguancun a un encuentro empresarial organizado por el Centro de la Federación Económica, el Consejo Municipal de Promoción del Comercio de Pekín y el comité administrativo del propio parque. Igualmente, en el ámbito empresarial, la agenda de Juanma Moreno contempla en Pekín un encuentro de trabajo con los dirigentes de la compañía aérea Air China, un encuentro con la compañía Huawei, una reunión con la empresa Semartec, y una visita al Campus de la Universidad de Tsinghua, donde participará en una reunión con el grupo empresarial Tsinghua holdings en su centro de control Beijing Tsinghua Global Safety. En el plano institucional, el presidente de la Junta asistirá a un encuentro con líderes del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (Idcpc) y a sendas recepciones del Gobierno municipal de Pekín y de la Embajada de España. Desde Pekín se trasladará a Ningbo, donde visitará el importante puerto de dicho municipio, acompañado del presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras (Cádiz). Además, la ciudad de Jiaxing es otro de los destinos contemplados en el programa de trabajo. Allí, Moreno y la expedición andaluza asistirán a un encuentro empresarial con la presencia de líderes del IDPC y autoridades de la provincia de Zhejiang. Asimismo, visitarán la firma Zhenshi Huafeng Carbon Fiber Material Co., Ltd. y el parque industrial circundante a estas instalaciones. Posteriormente, se desplazarán hasta la ciudad de Changshu, donde conocerán las dependencias de la empresa HRC. Finalmente, en Shanghai, última población contemplada en la programación de trabajo, la delegación andaluza encabezada por Moreno mantendrá reuniones con las empresas Ctryp, Grupo Osborne, Trina y Desay, y serán recibidos por las autoridades municipales. "FORTALECIMIENTO DE RELACIONES" CON CHINA Desde el Gobierno andaluz defienden que esta visita de Juanma Moreno a China supone "un paso más en el fortalecimiento de las relaciones con el país asiático" tras la recepción que tuvo lugar el pasado 24 de mayo en el Palacio de San Telmo, cuando el presidente de la Junta recibió a la cúpula del Buró Político del Partido Comunista Chino. El encuentro fue, según ha subrayado la Junta, "el resultado de meses de trabajo para atraer hasta Andalucía a un socio comercial estratégico para España", dentro de una estrategia que ambos países están tratando de "intensificar" cuando se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas bilaterales. En concreto, Juanma Moreno, acompañado por una representación de su Gobierno, recibió a Yin Li, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario del Comité Municipal de Beijing, un organismo con rango estatal. CHINA COMO "SOCIO COMERCIAL ESTRATÉGICO" La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz ha subrayado este lunes que China es "la segunda economía mundial", por lo que "juega un papel fundamental en el comercio internacional, es un socio comercial muy estratégico para España" en general y "para Andalucía" en particular. La consejera ha incidido en que con este viaje del presidente de la Junta se busca también "facilitar a las empresas andaluzas que puedan abrir nuevos mercados en China", país que, según ha detallado, ocupa el décimo lugar en las exportaciones andaluzas, con un "potencial de crecimiento muy grande". La titular de Economía ha detallado que, en el primer semestre de este año --entre los meses de enero y junio-- Andalucía ha exportado a China 606 millones de euros, lo que representa el 17,5% del total nacional de exportaciones y "un crecimiento de casi el 32% respecto al mismo periodo del año anterior", periodo en el que, en cambio, las exportaciones del conjunto de España a China "han descendido un 6%". La delegación andaluza tiene previsto contactar en este viaje con "empresas punteras de sectores estratégicos como el vehículo eléctrico y las energías renovables", según ha subrayado Carolina España, que ha concluido remarcando que el objetivo de este acción es "fortalecer la cooperación entre China y Andalucía en los ámbitos económicos, comercial y cultural, y también la cooperación en el ámbito tecnológico, científico, cultural y turístico", y quienes conforman la delegación andaluza acuden como "meros agentes comerciales" para "vender Andalucía" en el país asiático.

