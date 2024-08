David García: “Mi cabeza me decía que había dado todo ya”

Pamplona, 27 ago (EFE).- El exjugador de Osasuna David García ha manifestado este martes que tenía la sensación de haber “dado todo” para el cuadro navarro, motivo que le empujó a buscar una nueva aventura en el fútbol catarí, una decisión que no cierra la puerta a una posible vuelta en el futuro.

El central disputó 305 partidos con la elástica rojilla durante diez campañas en las que pasó de vivir los momentos más duros del club a otros como la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid y la clasificación a Europa 16 años después.

Su rueda de prensa de despedida ha comenzado con agradecimientos a excompañeros con los que ha compartido vestuario, entrenadores, directiva, empleados del club, familia, amigos y afición, además de su mujer, Ángela, quien siempre ha estado “en los mejores y peores momentos”.

“Me emocioné mucho y estoy muy agradecido”, ha afirmado sobre el reconocimiento que recibió el pasado sábado en un Sadar lleno para presenciar la primera victoria de la temporada por 1-0 ante el Mallorca de Jagoba Arrasate.

“Creo que me he entregado en vida durante todos estos años. He intentado dar lo mejor de mí y ayudar a todos mis compañeros. Me siento un privilegiado por haber llevado el brazalete de capitán y por haber representado este escudo, algo que me llevo para toda la vida”, ha anotado el jugador de Ibero, quien puso rumbo a Catar en busca de nuevos retos durante el actual mercado veraniego.

El futbolista de 30 años ha explicado los motivos de su salida: “Estos últimos años me he entregado al máximo y he pasado por todos los momentos en Osasuna. Habiendo hecho todo eso me apetecía descubrir nuevas experiencias, poder jugar en otro equipo y pensar también en mi familia. Se dio esta oportunidad y es algo que he decidido”.

“En el momento que aparece una nueva oportunidad es algo que valoro. Igual decidí valorar otras cosas (familia y experiencias), porque al final llevó desde los 8 años aquí y así ha sido”, ha señalado en la sala de prensa del estadio.

El último gran capitán de Osasuna ha compartido una vivencia “muy especial” para él: “Me pilló de muy joven. Es ese partido de Sabadell y lo guardo muy dentro porque fue muy emotivo por lo que supuso (permanencia en Segunda División) para todo el club y para toda Navarra. Un momento muy especial”.

Trató la propuesta del Al-Rayyan catarí “con toda la naturalidad del mundo, fue todo muy rápido, salí de Tajonar y, prácticamente, no me pude ni despedir de los compañeros. Tuve que coger un avión y marcharme”.

Su decisión de dejar el club tarde o temprano, fue meditada: “Entendía que si se daba una situación buena para mí iba a cogerla. Por supuesto que también fuera buena para Osasuna, algo evidente”.

Destaca la “calidad humana” de los nuevos capitanes, gente como Unai García, Moncayola, Rubén García, Barja o Sergio Herrera que trabajan día a día para dejar en la mejor situación al equipo.

Un hecho que diferencia a Osasuna de otros clubes es “cómo somos los navarros, los valores que tenemos, que van de la mano con los del club. Cuando haces toda esa unión es más fácil”.

“Me quedo con la espina de la final. Después de muchos obstáculos como prórrogas, penaltis… pero también disfrutar del camino y quedarte ahí… también de las derrotas en la Liga Conferencia”, ha dicho sobre la mejor temporada de su carrera registrada hace dos campañas. EFE

