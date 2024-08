El presidente de Ceuta vuelve a pedir "auxilio" a España tras un día de "enorme presión" migratoria

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha vuelto a lanzar un mensaje de "socorro" y a reivindicar la dotación de más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras un día de "enorme presión" migratoria que se mantiene durante la mañana de hoy tras una madrugada también agitada en la frontera entre Marruecos y España. Ha agradecido la "excelencia" de las autoridades españolas y la "colaboración" de las del país vecino, que han trabajado para contener la "avalancha que sobre Ceuta se cernía o el intento de llegar a Ceuta del orden de 300 o 350 personas", datos facilitados a Vivas por la Delegación del Gobierno en Ceuta. El presidente, que ha comparecido ante los medios este lunes, ha informado de que los centros de acogida gestionados por su Gobierno han pasado de tener 150 menores de edad migrantes en enero de este año a los 475 que residen ahora, pese a tener capacidad para atender correctamente a 132. "El colapso de nuestra capacidad de acogida es manifiesta, es evidente, es incuestionable", ha afirmado. Ha asegurado que su equipo hará todo lo que esté a su alcance para, "a través de los mecanismos legales apropiados, tratar de derivar menores a la península y, de esta manera, resolver esta situación de colapso". "Como tantas veces decimos y hoy repito, solos no podemos", ha subrayado. "Necesitamos el apoyo del Estado, de las comunidades autónomas, por eso vuelvo a insistir en esa petición de auxilio y de socorro a quien puede y debe prestarla. Un auxilio y socorro que tiene amparo en el sentido de Estado, que tiene amparo en la solidaridad, que tiene amparo en la lealtad institucional, que tiene amparo, por tanto, en los fundamentos, en los pilares de nuestra Constitución", ha continuado el presidente. Vivas ha asegurado que los recursos de su administración solo pueden llegar a cubrir la asistencia de entre 600 y 650 niños, "a partir de ahí, Ceuta no tiene capacidad física para absorber más". Tan solo el pasado jueves entraron en la ciudad 49 menores. Durante el día de ayer lo hicieron 19. Y en estos momentos, la Guardia Civil continúa salvando a personas en el mar, que se han lanzado al agua desde Marruecos a plena luz del día. Más de medio centenar de menores de edad han accedido a Ceuta desde la semana pasada, y ninguno ha sido trasladado a la península. El Gobierno local confirmó este domingo pasado a Europa Press que sigue trabajando en derivaciones, aunque ninguna está confirmada. El presidente ha asegurado que le consta que el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, y el Área de Menores de la Ciudad están trabajando "para ver qué posibilidades hay de aumentar las capacidades". Están "en contacto con el Ministerio de Juventud e Infancia" y con la Junta de Andalucía tratando de explorar vías para derivar menores "delegándoles la guarda" a las CCAA de destino, aunque manteniendo Ceuta la tutela. Esperan poder hacerlo "urgente, cuanto antes" y que se derive "un número considerable" de personas. La Guardia Civil continúa en las labores de localización y rescate de personas que se han lanzado al mar desde Marruecos, adultos y menores de edad. Muchos de ellos visten trajes de neopreno y aletas, otros portan flotadores, que permanecen a metros de las playas de la ciudad hasta ser recogidos por la patrullera del Instituto Armado. La espesa niebla que encapota el cielo de Ceuta desde la madrugada de ayer está propiciando un incremento en el número de entradas. La presión migratoria vivida durante toda la jornada de este domingo ha sido tal que el Ejército fue alertado para actuar en caso de avalanchas, según ha podido saber Europa Press. Finalmente, aunque se han producido numerosos intentos de entrada, que han sido contenidos por las autoridades españolas y marroquíes, no ha sido necesaria la intervención de los militares.

