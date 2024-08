María Delgado: "Sueño con lo máximo en París"

David Ramiro

París, 24 ago (EFE).- La aragonesa María Delgado es un referente de la natación paralímpica. Sus resultados lo corroboran pero también el ejemplo que manda fuera de la piscina. A París, tras un ciclo que comenzó con una lesión, llega en "buena forma, con ilusión y soñando con lo máximo" para seguir ampliando su palmarés.

María Delgado (Zaragoza, 1997), de 26 años, comenzó en el alto nivel desde el equipo de Promesas AXA de natación paralímpica. Logró dos medallas de bronce en los Juegos de Río 2016 y en los de Tokio 2020 consiguió cuatro diplomas de finalista, unos resultados que se unen a las doce medallas en Mundiales y otras doce en Europeos.

P: Llegan los Juegos de París. ¿Cómo los afronta?

R: Los afrontó con la mayor de las ilusiones, con muchísima motivación y también bien físicamente. Yo creo que no he estado de forma tan bien como ahora. Todavía quedan unos días para competir pero estoy con muchas ganas de que llegue el momento.

P: Estuvo en Río 2016 y Tokio 2020, dos Juegos muy distintos. ¿Cómo ve estos nuevos en París?

R: No tienen nada que ver unos Juegos con otros. Estos los veo con unas grandes expectativas, tanto a nivel personal como a nivel de organización. Tengo muchas ganas de que mi familia y mis amigos puedan acompañarme y vivir ese gran momento rodeado de los míos. También tengo ganas de repetir las sensaciones por competir en sitios increíbles. El público es una de las mejores cosas de los Juegos y lo pude vivir en Río. Creo que pueden ser unos grandes Juegos.

P: ¿Cómo han sido estos tres años desde Tokio?

R: Para mí estos tres años han sido tal vez algo más alterados de lo normal. Yo nunca me había lesionado y justo a la vuelta de Tokio pasé por quirófano. Me operé de una hernia de la espalda y ese 2022 sí que fue un poco raro porque estuve recuperándome prácticamente todo el año de esa lesión, de esa cirugía. Por suerte la lesión está superada, no hay ningún tipo de molestia a día de hoy, así que bueno, he podido entrenar dos años bien para estar en una forma completamente normal. El ciclo, además de esa inconveniencia, ha sido de tres años en vez de cuatro, y creo que ha sido un ciclo muy completo, muy bueno y de grandes resultados.

P: ¿Con qué sueña en estos Juegos?

R: Sueño con lo máximo. Con lo que realmente yo volvería satisfecha a España tras los Juegos es habiendo dado todo, mi máximo rendimiento, el mejor que pueda, y además disfrutando, que es lo que me voy a llevar. Sé que si doy lo mejor de mí ese día voy a poder estar muy arriba. Nadaré el 100 mariposa, el 100 espalda, el 100 libre y el 100 libre mixto.

P: ¿Quién le va a acompañar en París?

R: Van amigos, familia y mis padres. Voy a estar muy bien acompañada y por eso tengo muchas ganas también de poder vivir ese momento. A Tokio no pudieron venir por las circunstancias y ahora sí, así que espero disfrutar al máximo de la competición y de ese momento de después.

P: ¿En qué ha cambiado María Delgado de Río 2016 hasta París 2024?

R: En Río 2016 era una niña que debutaba con 18 años en unos Juegos y ahora creo que tengo una mochila llena de experiencias, no solo de esos dos Juegos que he ido, sino de los múltiples campeonatos que hemos ido haciendo a lo largo del ciclo como Mundiales, Europeos o diversos campeonatos. Ahora sé afrontar las finales con cierta presión y sabiendo gestionar momentos. Yo creo todos esos momentos me van sumando para llegar a París con una gran experiencia que va a jugar a mi favor.

P: Fuera de la natación, ¿a qué dedica su tiempo?

R: Soy graduada en Ciencias del Deporte. El tema de la gestión deportiva me llama desde siempre la atención y por eso hice también un máster y me he formado en ese campo. Próximamente, el año que viene, pretendo empezar el doctorado en Ciencias del Deporte. Me gusta compaginar la natación con los estudios, creo que es importante para el deportista tener esa carrera dual. Espero que dentro de unos años, cuando deje el deporte, sea fácil y pueda incorporarme al mundo laboral de la mejor manera.

María Delgado ha presentado su candidatura para formar parte del Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional (IPC), cuya renovación se producirá en unas elecciones entre todos los participantes en la cita paralímpica de 2024.

Los comicios, que tendrán lugar en la Villa Paralímpica de París entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre, designarán a los seis miembros del Consejo de Deportistas que corresponden a los deportes de verano y que se unirán a otros tres consejeros elegidos en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

A estas elecciones se presentan 26 candidatos de otros tantos países de todo el mundo, una cifra récord hasta el momento. El Consejo de Deportistas del IPC es un grupo de representantes electos que actúan como voz de la comunidad de deportistas ante el IPC. El presidente y vicepresidente de este Consejo son miembros con voz y voto de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional. EFE

