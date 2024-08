El Espanyol se diluye en su regreso a Primera

Barcelona, 20 ago (EFE).- El Espanyol firmó un regreso a Primera División decepcionante tras ofrecer una mala imagen en su derrota contra el Valladolid (1-0), con una primera parte que no convenció ni a los propios futbolistas blanquiazules, que reconocieron que deben elevar su nivel para lograr una buena campaña.

El choque frente a otro recién ascendido debía servir para perfilar los credenciales del cuadro catalán en la máxima categoría, pero el equipo no aguantó el pulso.

"No hay excusas. Veníamos con el objetivo de conseguir los tres puntos y nos ha faltado mucho", reflexionó el portero Joan García al acabar el partido.

El guardameta, en declaraciones al club, no escondió que el Espanyol no estuvo a un buen nivel en su estreno en el curso 2024-25: "Hemos estado muy planos y hemos tirado la primera parte, no hemos tenido ritmo. En la segunda tuvimos más ocasiones, pero no nos ha dado", comentó.

El rendimiento ante la portería ha sido uno de los déficits de la pretemporada y frente al Valladolid la pólvora siguió sin aparecer; de hecho, el Espanyol, ahora colista anecdótico, es el único equipo que no ha marcado en una primera jornada liguera en el que todos han visto puerta.

De todos modos, el vestuario encaja este primer traspiés como una lección, sin dramatismos. "Queríamos empezar con una victoria y necesitamos trabajar más. Espero que lo hagamos mejor el sábado", subrayó el delantero francés Irvin Cardona, en referencia al partido contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium.

Hacerse fuerte como anfitrión y "ganar los máximos partidos en casa" es una de las consignas del vestuario para esta temporada, según Cardona, y un triunfo 'periquito' frente a la Real Sociedad dejaría claro que el varapalo del Valladolid está superado.

El entrenador, Manolo González, tampoco escondió en la rueda de prensa posterior al partido que la versión de su equipo en la primera parte fue para olvidar, pero confió en que la plantilla pueda reforzarse con uno o dos fichajes más para incrementar el nivel.

El cuerpo técnico trabajará ahora para armar un bloque más serio y sólido para disputar el primer choque en casa ante un rival, la Real Sociedad, que también viene de perder en su estreno liguero contra el Rayo (1-2). EFE

1011112

dpb/jmc/fa/JLL