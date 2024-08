Bendodo avisa que el PP trabajará al inicio del curso en el Congreso para que el caso ERE "no caiga en el olvido"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha anunciado este lunes que, al inicio del nuevo curso político, el PP va a llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa para que "no caiga en el olvido" el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la administración andaluza. Así lo ha avanzado el dirigente del PP, diputado por Málaga y exconsejero andaluz de la Presidencia en una atención a medios durante una visita a la Feria de Málaga en la que ha manifestado que "a los españoles no se les puede engañar", y "el caso de los ERE en Andalucía fue el mayor caso de corrupción de la historia de España". Además, Bendodo ha denunciado que el PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez, también presidente del Gobierno, que "no se atrevieron a indultar a los condenados por los ERE, han utilizado el Tribunal Constitucional como segunda vía para lavar ese caso y sacar de la cárcel a los socialistas condenados por el mayor fraude de corrupción de la historia de España, con cerca de 700 millones de euros defraudados del dinero de todos los parados". Con la labor que el PP pretende llevar a cabo en el Congreso, dicho partido pretende "poner en valor que nadie se olvide de la responsabilidad política del Partido Socialista en el caso de los ERE", con "700 millones de euros de los parados andaluces robados por el socialismo andaluz y que ahora el Gobierno de Sánchez quiere tapar vía Tribunal Constitucional", según ha remarcado Elías Bendodo después de que el tribunal de garantías estimara entre los pasados meses de junio y julio parcialmente recursos de amparo presentados por condenados como los expresidentes socialistas de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

