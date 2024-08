Dirigentes socialistas de Huesca defienden "con convicción" las políticas del PSOE de Sánchez tras críticas de Lambán

Varios dirigentes del PSOE del Alto Aragón, encabezados por su secretario general provincial, Fernando Sabés, han defendido "con convicción" en redes sociales las políticas federales de este partido, tras las críticas del secretario general autonómico, Javier Lambán, a las relaciones del Gobierno de España de Pedro Sánchez con los independentistas. En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Lambán ha considerado que el partido "se está desdibujando como proyecto político" debido a las relaciones entre el Gobierno y los independentistas. "Me temo que el resultado catastrófico de 2023 va a ser una broma comparado con el 2027", ha añadido. A su juicio, "las relaciones entre el Gobierno de España y los independentistas se están resolviendo en unos términos muy poco alentadores para el PSOE, que se está desdibujando como proyecto político". Asimismo, el expresidente autonómico ha recalcado que el pacto para la financiación singular catalana "tiene que ver poco con las banderas tradicionales del Partido Socialista, que son la igualdad y la solidaridad", y ha advertido de que están perdiendo votantes debido la "atención desmesurada" que le están prestando a Cataluña, "con una cierta desatención al resto del país". "ORGULLO Y CONVICCIÓN" Al respecto, Fernando Sabés ha manifestado en una publicación en 'X': "Me volveré a presentar a la reelección a la alcaldía de mi pueblo, San Esteban de Litera, si mi partido, el PSOE, considera que soy el mejor candidato. Y con orgullo de las políticas que desarrollamos en este país. Y con convicción". Sabés es también diputado en las Cortes de Aragón. El secretario general de los socialistas altoaragoneses ha recibido también el apoyo de la edil zaragozana Ros Cihuelo, quien ha respondido que comparte su "orgullo" y que las del PSOE son "las mejores políticas que se han desarrollado nunca en este país". La diputada al Congreso por Huesca Begoña Nasarre ha señalado que entiende la política "llena de valores, honestidad, firme compromiso, pero sobre todo lealtad...como bien explicaba Rubalcaba". El diputado autonómico Iván Carpi ha enfatizado que tiene "muy claro" cuáles son sus convicciones e ideales. "Más que nunca y tanto como siempre, PSOE, PSOE del Alto Aragón. El tiempo siempre nos da la razón". El PSOE oscense pidió el pasado mes de febrero adelantar el congreso para sustituir a Javier Lambán en la secretaría general del partido en Aragón, algo a lo que la dirección regional no accedió, emplazando al año 2025. Las direcciones provinciales en Zaragoza y Teruel, por su parte, cerraron filas con el expresidente autonómico y rechazaron "injerencias externas".

