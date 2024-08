Rubi: "El Racing es un equipo que siempre empieza con muchísima energía"

Almería, 16 ago (EFE).- Joan Francesc Ferrer 'Rubi', técnico de la UD Almería, opinó este viernes que su próximo rival, el Rácing de Santander, es "un equipo con un atrevimiento en ataque importantísimo" y que "siempre empieza con muchísima energía".

El técnico asume la condición de favorito porque "van a estar diciendo que hay una gran plantilla, uno de los mejores equipos y los claros aspirantes".

"Nosotros lo aceptamos porque venimos de Primera División con una plantilla que es muy buena y lo que nos falta es demostrarlo, que aún no lo hemos hecho. El reto es hacerlo con la humildad de darnos cuenta de que solo hemos visto un partido de la jornada uno y ya la Segunda nos ha dado la bienvenida a todos", dijo en rueda de prensa.

Con la duda de si podrá o no alinear a Nico Melamed, aún no inscrito, señaló que "en principio no hay noticias y el club trabaja duro para conseguir esa inscripción que falta, pero no hay nada nuevo".

"Yo, de momento, estoy entrenando con él como si pudiera venir y el sábado va a entrenar como si pudiera venir. Si luego la dirección deportiva me dice caso cerrado viene o caso cerrado no viene, pues yo me centro en que él trabaje como si pudiera estar disponible", señaló.

Sobre Marc Pubill, indicó que "a nivel físico no tiene ningún tipo de problema" y "es cierto que ahí lleva unos días ajetreados".

"Tenemos que valorar bien si lo ponemos de inicio o no porque lleva una semana con nosotros. Pero viene a un ritmo de competir y de demostrarlo con la selección española y está apto", precisó Rubi,"muy contento" con su plantilla porque "tiene de todo, jugadores que en un momento dado pueden empezar fuera y entrar dentro o un lateral que puede jugar por delante, hay combinaciones". EFE

