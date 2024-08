Borja Jiménez: "Las cuatro primeras jornadas no tienen mucho sentido"

Madrid, 16 ago (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, aseguró este viernes en rueda de prensa que para él, las cuatro primeras jornadas de LaLiga EA Sports, "no tienen mucho sentido" porque los equipos "están a medio construir" y la competición se puede "desvirtuar un poco" porque hay jugadores que pueden jugar un día en un sitio "y pasado mañana en otro".

Jiménez debutará ante Osasuna en Pamplona en Primera División después de ascender al Leganés el pasado curso. El técnico del conjunto 'pepinero' habló sobre sus sensaciones previas a su primer encuentro en un banquillo de la máxima categoría del fútbol español y opinó sobre las jornadas iniciales del campeonato.

Preguntado por los puntos que cree que necesitará el Leganés para mantenerse en Primera División, Jiménez también habló sobre los primeros partidos de la Liga: "No lo he pensado. Se presupone que va a ser un año complicado, peleando por esos puestos, mirar a largo plazo tiene que ser nuestro objetivo sin centrarnos en cada victoria. No sé cuál será el bagaje", dijo.

"Las cuatro primeras jornadas para mí no tienen mucho sentido, están a medio construir los equipos. Vemos jugadores que pueden estar en un equipo y pasado mañana en otro. Se desvirtúa un poco la competición. Pero es el calendario que tenemos. No sabría decir un número de puntos porque esto cambia mucho. Las salvaciones han sido más baratas que las anteriores y viendo un poco las puntuaciones que han sacado en los tres años anteriores, entre 36, 37 o 38 puntos", añadió.

También se refirió a las sensaciones que tendrá cuando se siente por primera vez en un banquillo de la elite del fútbol profesional: "No llegaba ni a ser sueño porque no me lo imaginaba. Nadie que quiera entrenar tiene que marcarse un objetivo tan ambicioso porque es muy difícil. En primera hay 20 entrenadores y hay miles de licencias. Es muy difícil. Para mí el sueño es dedicarme a entrenar", explicó.

"Primera Divisón tiene una repercusión muy mayor. El año pasado éramos dos o tres en ruedas de prensa y hoy somos ocho o nueve. La pasión es la misma que cuando estaba en Bouzas o Izarra. Vas aprendiendo, la vida son experiencias que van haciendo callo. Mañana lo podré hacer, como alguno de mis futbolistas, como el capi, Sergio González, que me decía que era su sueño. Es un camino muy largo y lo conseguiremos. El equipo ha demostrado un gen competitivo", añadió.

Jiménez recordó el momento del ascenso a Primera División como un día "muy feliz" e histórico que nadie se imaginaba que se consiguiera con un año de antelación. Por eso, señaló que tiene muchas ganas de que empieza la temporada siempre con el mismo objetivo, la salvación.

Sobre su rival, declaro que la idiosincrasia de Osasuna exige a los entrenadores del conjunto navarro adaptarse "independientemente de sus ideas" porque el club 'rojillo tiene un estilo bastante marcado.

"Han dado mucha continuidad a las cosas que se hacían. Jagoba ha conseguido grandes éxitos y creo que han sido inteligentes en ese aspecto dando continuidad. Por desgracia para nosotros continúa la gran mayoría de futbolistas del año pasado. El once podría ser el último de la temporada anterior y da más ventaja respecto a equipos en construcción por las salidas. Será un partido muy difícil. Es un equipo muy completo afianzado en la categoría", comentó.

Además, reconoció que los últimos jugadores que han llegado al Leganés, como Óscar Rodríguez o Renato Tapia, no saldrán desde el inicio del partido: "En cuanto a disponibilidad, están. A nivel físico, como de conceptos, a ver cómo van evolucionando en estas dos semanas antes del parón. A ver cómo se van sintiendo ellos. Tenemos que ir con paciencia. Que no se lesionen. Están disponibles por si tienen que ayudar al equipo, para diez quince minutos, pero para su mejor versión aún quedan unas cuatro semanas", agregó.

Respecto a las incorporaciones que tiene que hacer el Leganés, reconoció que a su club le interesa fichar en todas las posiciones: "Nos quedan por hacer bastantes cosas en el mercado. Entre seis y ocho jugadores todavía. Nos queda bastante por firmar. Iremos vendo a ver si aspiramos a todo, a ver si el límite nos permite firmar a todos. Era la idea inicial en el mes de julio. Calma. Nos quedan futbolistas en defensa, centro del campo y en ataque, nos quedan jugadores por fuera o un delantero".

"Tenemos mucha ilusión porque para muchos es una experiencia en Primera División. Debutaremos en un campo difícil, ante un equipo muy agresivo para defender, con mucho ritmo, bastante directo y que obliga a defender cerca del área. Tenemos que tener una concentración muy grande", culminó. EFE

jjl/apa